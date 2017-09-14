RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:який ще генофонд із глибокими і тугими як то кажуть, очима.
А що за серфер у часі, можна дати навідку?


то тебе життя не балувало що ти нормальних, молочних порід не бачив,
тільки результати інбридингу
третина голлівуду з того фонду
гуглани Алекса Давалос, Барбара Херши
Є ще більш розкручена Міла Кунілінгус, але нічого особливого на мій погляд
То "Врємяонік" Ємельянова, там багато редакцій і більшість платні.

Зображення
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 26 гру, 2025 18:27, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:47

  SATAN написав: А Сильних - не карають

Например, Британская Империя стала сильной не потому, что у неё "родючi землi"
Бритнацы - поставили под контроль, в свое время, Половину Мира!
Внимание - "Захватнические войны"! Массовый геноцид населения! Миллионы трупов, всё- ради того, чтобы сделать Британию всемогущей!
И что? Мы - Восхищаемся ими!
Аналогично Римская Империя, богатство которой расстворилось среди европейских элит.
Франция, Германия - всё там же и тем же по тому же месту! :D
Речь Посполита! Продолжать?
Александр Македонский! В принципе, тот же Гитлер, но ещё более кровавый!
Йой! Памятники ставят!
Представляете? Он сотни тысяч "на куски рубил", ему памятник... возвеличивающий!

НИКОМУ, повторяю, НИКОМУ из "Честных, Добрых, Смиренных" - памятники такие не ставят, как убийцам и агрессорам! :D

Я думав над цим. Ви праві 50/50.
Македонський, Цезар, Наполеон - ці люди хотіли зробити світ кращим! Це важливо. Просто вони реалізовували це так як вміли - через війну.
Якби ці люди жили недавно, можливо вони б не воювали а реалізували свої амбіції по-іншому. Можливо ні.
Гітлер, Сталін, Путін - ці точно хотіли тільки війни/агресії.

"Честных, Добрых, Смиренных" важко ввійти в історію, це точно.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:55

  SATAN написав:
andrijk777 Станок був запущений в 1944 році на конференції в Бреттон-Вудсі. Саме тоді почався друк.

Доллар был обеспечен ЗОЛОТОМ!

До 1944 - так. Після - ні.
  SATAN написав: Они печатали и давали ГАРАНТИИ!

Гарантії??? :D :D :D На словах.
  SATAN написав:
А в 1971 світ відчув наслідки - зрозумів нарешті що долар не забезпечений золотом на 100%.

Не так. Мир прекрасно понимал, что печатают но Верил - что всё напечатанное, обеспечено Золотым Запасом!

Може і так. Залежно що ви розумієте під словом "Мир".
  SATAN написав: В 1971 - Официально ОТВЯЗАЛИ бакс от золота!

Так, бо не було вибору. 1971 - це кінець а не початок.

Але почався новий "початок". Виявилось що ніяка валюти в світі не забезпечена золотом! Оппа! І світу нічого не залишалось як продовжити використовувати долар, але вже розуміючи що це папірчики. Так було просто зручно.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:57

andrijk777 А колись і США(як система) здохне, вже є ознаки здихання. Хто у вас буде винувати? Напевно Китай. :D

Андрiй!
Отделяйте мух от котлет!
Вы, как в Совке - объединяете США и американца.
Капитализм за окном!
И интересы простого американца и интересы Илона Маска, как правило - разные.
И в то, что США помрёт, я не верю и мог бы обосновать! С графиками и цифрами.
Не слушайте роспропоганду!
США - это Корпорация и по Факту, на сегодня, ФРС (негосударственные банки) - скупил большинство активов.
Всё у них будет зашибись! Если надо, выпустят новую цифровую валюту и перезагрузятся!

Китай? Честно? Удивлён интеллектом их руководства.
Кто не в теме, можете погуглить, что и как у них с планами и выполнением, с экономическими и социальными программами.
Работали с китайцами. Своеобразный народ, но - всё реально!

Формируются Два полюса, США и Китай. Остальные, будут просто сателлитами.

Виновных можете не искать!

Мы во всём виновны! Люди земли!
Бог дал нам Разум и Волю!
Мы имеем Свободу Выбора!
Мы - делаем тот или иной Выбор и Пожинаем Плоды!


То, что нас Искушают, это "технические моменты"!
Разум+Воля = Свобода Выбора!
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:00

andrijk777 Гарантії??? :D :D :D На словах.

Бреттон Вуд, там не только слова.
В 1971 году, очередной раз подтвредили, что все слова и писюльки - до задницы!
Если Ты настолько силён, что можешь послать всех на три буквы, то можно всеми договорами подтереться!
Пакт Молотова-Рибентроппа, ещё один пример.

Кстати, пiтун уже понял, что "римское право" не работает и в таком случае, вот все эти Переговоры нынешние, ну просто Фигня какая-то!
Никто их соблюдать не будет! :D
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:03

  SATAN написав: Отделяйте мух от котлет!
Вы, как в Совке - объединяете США и американца.

Коли я говорю США, СРСР чи Китай я ЗАВЖДИ маю на увазі керівництво США, керівництво СРСР і керівництво Китаю. Або правлячу верхівку цих держав. Аналогічно РФ.
Виключення - Україна. Тому що я тут живу і розділяю "Зе і Ко" і українців.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:07

  Господар Вельзевула написав:В новостях прям таки собираются принимать какой-то одноразовый закон про выборы.
Оказывается , конституция прямо не запрещает выборы, вот что чобит Трампа под тощий зеленый зад делает.
Скорее всего это очередная перемога, кофе в Ялте и прочее ссание в уши , пардон, веселые шутки и юмор от известного коллектива, но все же.
А случись они (выборы)- то за кого?
Непроходных народных героев, которые за все хорошее и против всего плохого- не упоминать, они непроходные.
Плебс будет выбирать из известного дворянского рода.
Кто там у нас?
Юля-смешно, ей пороблено.
Петро-спасибо,что оттянул войну и дал стать на ноги, но увы, он не Трамп и второго раза не будет.
Любой человек сейчас занимающий должность при дворе- медведпут номер 2
Залужный- сразу валю за бугор,если успею, первое что он сделает-закроет границы для всех, включая детей, женщин и пенсов.
По приколу- ну Гончаренко веселый, люблю его рассказы про "кафедры зеленизма" и все такое.
Можно попробовать за честного человека с психическими отклонениями- Марьяну. Хуже не будет (с)
А если серьезно-нет альтернативы на самом деле.Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу, и еще одного она не переживет.
Голосовать буду за Володимира Першого, и я не шучу.
"Из всех зол выбирают меньшее" (Аристотель)


зализный чобит
Голосувати требя як Трамп з Венсом скажуть
якщо ще пожити хочемо
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 26 гру, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:11

prodigy
 
Повідомлень: 12969
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3358 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:15

andrijk777 Виявилось що ніяка валюти в світі не забезпечена золотом!


Вы не поняли!
Кстати, образование - какое? :D

Ладно, я сьогодi добрий.

Выяснилось, что для роста экономики - нужна Опережающая Инфляция!
Там много причин, тут на вечер "посиделок", не хочу.

Так вот, в основе - Психология.
"Жадность -это хорошо!"

Если Человек видит, что товары каждый год дорожают, он старается их быстрее купить!
Рост спроса!
При капитализме нужно, чтобы был СПРОС и была МОТИВАЦИЯ.

Записали?

Поэтому, доллар вынуждены были отвязать от золота!
С каждым годом, растёт количество товаров и услуг, особенно сегодня, в эпоху роста IT и пр.
Чтобы сохранять спрос на растущее кол-во товаров и услуг, в системе должно быть достаточное количество "денег"!

Никакая стабильная валюта, не нужна, т.к. народ будет скупать именно такую валюту, строить Пираммммиду(помните Мавроди с его деньгами?) а спрос на другие товары и услуги, будет падать!
P.S."Пирамммида" нужна в том случае, если нужно стерелизовать излишнюю ликвидность для снижения инфляции.

так вот, отказ от Бреттон-Вуда был ВЫНУЖДЕННЫМ!
Экономика США - не могла развиваться при Сильном Долларе!
Тоже самое и Трамп говорил, если помните.

так, надоело писать.
Сами читайте, смотрите графики и анализируйте.
И да, Украина -не имеет давно уже собственной экономики, всё работает на "ИВЛ", как при Ковиде.
Не будет вливаний, ВВП просто Рухнет а гривна повторит подвиг "купонов имени Леонид Макарыча".
Вот, где проблема.
Всем пока.
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:19

andrijk777 Коли я говорю США, СРСР чи Китай я ЗАВЖДИ маю на увазі керівництво США, керівництво СРСР і керівництво Китаю

Ой не могу!
Ни пiтун ни Трамп, реально -ничего не решают!
Рычагов нет у них таких!
Тем более, Зеленский!
Китай? Ну там КПК, за ней стоят мощнейшие аналитики.. а "Руководство" - просто озвучивает Решения "партии". :D

А все эти "нападки Трампа на Пауэлла и ФРС", ну это так... по сценарию, они играют, но Понимают, что если бы ФРС сильно-сильно рассердился, он бы положил всю Америку на лопатки за несколько торговых сессий и заставил бы Трампа танцевать и петь так, как им нужно!
НО! В отличие от нас, они не идиоты и ищут Решение, которое сможет "Сделать Америку Грейт эгейн" и обогатить и промышленников и банкиров! :D
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
