Schmit написав:7 пунктів миру Трампа у квітні цього - "це зрада", "це капітуляція"... Результат.
Це результат того, що Пуйло не хоче припиняти війну
Можливо, але "за результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч". От навіщо Зе це зробив, щоб втратити ще ряд територій і отримати на сьогодні ще гірші умови?
Відео не дивився Лиш заголовок. Гуляйполе не здали, вчора в контратаку туди кинули Скалу . По хорошому якшо десять днів тому туди поставити 2 свіжі повнокровні бригади то і не було б нічого. Но схоже в зелі таких бригад в резерві нема.
Вчерашний "эксперт" голосить будет "іпсо/знецінення!"...
Для мене дивно, коли по вулицях бігають «людолови», вбивають цивільних, використовують газові балончики на жінці з дитиною, 2-метрові амбали встають в стойку перед літньою жінкою, збивають на бусі велосипедістів. А всі - блогери і телеграм канали - обговорюють холостяка і стб 😬