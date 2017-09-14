RSS
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:41

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Вкотре він сьогодні це показав, а вчора він це показав в нашому місті
но ви всі? як один? Не дозволити? Зімкнули ряди ? Засуджуєте злочини? :lol: не можно значить говорити про путіна але ти сміливо говориш... :lol:

Харош давити на емоції, я і так не особо жалісливий

Те що ти не жалісливий і так вже зрозуміло
Бо для тебе "А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе." - невідома

Я не давлю на емоції, я кажу факти ...
Якщо тобі факти не подобаються, то інших фактів у мене для тебе немає

PS. Ось ти ... дійсно давишь на емоції, тому ти і написав стільки багато тексту
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 27 гру, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вадим - то пятый, то четырнадцатый, то 15й в депо
ДК Иллича - рай на земле и броневик с Илличём - всё на месте
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 27 гру, 2025 19:42, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5565
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:42

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:сащко из сильпо слова поперек не сказал прохожему, хотабу
только таким же сиромахам шаману и песикоту
потому что холопское сознание - панов трогать нельзя, себе подобных - можно
но со мной он промахнулся, ох промахнулся

sashasqbl ... )

не сри и не сцы в тапки и углы, особенно углы

Насрал другой, но виноват тот, кто сказал об этом )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:00

  UA написав:Серед моїх знайомих (хто ще в в Україні) ухилянтів аж один.
Всі зробили відстрочку чи бронь.


То понятно.
Говорю же- тот орет "у меня доки есть"-а те пакуют.
Отвалили,когда "виключено" увидели. По брони уже массово гребут у нас. По отсрочке пока норм. но могут прессовать на доброволку.
Нужно типа нимбы такие выдавать светящиеся.И обязать носить.
Красный-выключено.
Зеленый-отсрочка
Синий-бронь
Нет нимба- ухилянт.
а то так случайно могут и закон нарушить уважаемые сотрудники ТЦК.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
