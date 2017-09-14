|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:41
Бетон написав:
Для мене дивно, коли по вулицях бігають «людолови», вбивають цивільних, використовують газові балончики на жінці з дитиною, 2-метрові амбали встають в стойку перед літньою жінкою, збивають на бусі велосипедістів. А всі - блогери і телеграм канали - обговорюють холостяка і стб 😬
Чорне дзеркало
(Пост Kate)
...ДУЖЕ ЖАЛКУЮ ЩО ВАС НЕ ПОЗНАЙОМИЛИ З ВСУ ...
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:53
andrijk777 написав:
Раніш були податки - "церковна десятина"(10%) і то брали не з всіх і то люди повставали бо це було капець як багато.
Зараз беруть 50% і нічого, "нормально". Бо якраз треба годувати "сімох з ложкою".
Разів десять вже пояснювалось..але бачу треба одинадцятий...
1 Коли БРАЛИ ДЕСЯТИНУ - то рух коштів йшов тільки в одному напрямку
ВЗЯЛИ
а назад не повертали нічого
2 Тепер беруть 50%.. а назад повертають 47% (освіта, медицина, дороги,пенсія)....
Таким чином оповідання про те що тих хто бере збільшилось в 7 разів - це проста фантазійна маячня.
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:56
Судя по морде Цукермана из свежих видео с берега того моря "повертають" от силы 7% и то не всем.
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:58
холява написав: Бетон написав:
Для мене дивно, коли по вулицях бігають «людолови», вбивають цивільних, використовують газові балончики на жінці з дитиною, 2-метрові амбали встають в стойку перед літньою жінкою, збивають на бусі велосипедістів. А всі - блогери і телеграм канали - обговорюють холостяка і стб 😬
Чорне дзеркало
(Пост Kate)
...ДУЖЕ ЖАЛКУЮ ЩО ВАС НЕ ПОЗНАЙОМИЛИ З ВСУ ...
Пан семинарист
Вам снится Пеклушенко?
Додано: Суб 27 гру, 2025 11:01
барабашов написав:
Судя по морде Цукермана из свежих видео с берега того моря "повертають" от силы 7% и то не всем.
Те що я використовую постійно 3%-пішло з того що взяв Форбс. взяв 100 найбагатших Українців ,сплюсував їх статки і вийшло що вони володіють 1% ВВП України за всі роки НЕЗАЛЕЖНОСТІ...
Ясно що якщо кількість тих кого називають злодіями збільшити в 100 разів(до 10000) то ця братія володіє 3% ...
Ясно що не всі вони злодії на яких клейма нікуди ставити...
Але-3%....
От і виходить
50% зібрали , 3% вкрали -значить 47% повернули тим в кого збирали
ПС
повертають також нерівномірно, але то вже в межах похибки
Додано: Суб 27 гру, 2025 11:07
барабашов написав: холява написав: Бетон написав:
Для мене дивно, коли по вулицях бігають «людолови», вбивають цивільних, використовують газові балончики на жінці з дитиною, 2-метрові амбали встають в стойку перед літньою жінкою, збивають на бусі велосипедістів. А всі - блогери і телеграм канали - обговорюють холостяка і стб 😬
Чорне дзеркало
(Пост Kate)
...ДУЖЕ ЖАЛКУЮ ЩО ВАС НЕ ПОЗНАЙОМИЛИ З ВСУ ...
Пан семинарист
Вам снится Пеклушенко?
Знав його та його жінку .....дуже собак любив й не пропускав жодної виставки ....
...не сниться
