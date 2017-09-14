RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1626916270162711627216273>
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:41

  Бетон написав:Для мене дивно, коли по вулицях бігають «людолови», вбивають цивільних, використовують газові балончики на жінці з дитиною, 2-метрові амбали встають в стойку перед літньою жінкою, збивають на бусі велосипедістів. А всі - блогери і телеграм канали - обговорюють холостяка і стб 😬

Чорне дзеркало

(Пост Kate)


...ДУЖЕ ЖАЛКУЮ ЩО ВАС НЕ ПОЗНАЙОМИЛИ З ВСУ ...
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5326
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Раніш були податки - "церковна десятина"(10%) і то брали не з всіх і то люди повставали бо це було капець як багато.
Зараз беруть 50% і нічого, "нормально". Бо якраз треба годувати "сімох з ложкою".
Разів десять вже пояснювалось..але бачу треба одинадцятий...
1 Коли БРАЛИ ДЕСЯТИНУ - то рух коштів йшов тільки в одному напрямку
ВЗЯЛИ
а назад не повертали нічого
2 Тепер беруть 50%.. а назад повертають 47% (освіта, медицина, дороги,пенсія)....
Таким чином оповідання про те що тих хто бере збільшилось в 7 разів - це проста фантазійна маячня.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27628
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Судя по морде Цукермана из свежих видео с берега того моря "повертають" от силы 7% и то не всем.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5562
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:58

  холява написав:
  Бетон написав:Для мене дивно, коли по вулицях бігають «людолови», вбивають цивільних, використовують газові балончики на жінці з дитиною, 2-метрові амбали встають в стойку перед літньою жінкою, збивають на бусі велосипедістів. А всі - блогери і телеграм канали - обговорюють холостяка і стб 😬

Чорне дзеркало

(Пост Kate)


...ДУЖЕ ЖАЛКУЮ ЩО ВАС НЕ ПОЗНАЙОМИЛИ З ВСУ ...

Пан семинарист
Вам снится Пеклушенко?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5562
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 11:01

  барабашов написав:Судя по морде Цукермана из свежих видео с берега того моря "повертають" от силы 7% и то не всем.
Те що я використовую постійно 3%-пішло з того що взяв Форбс. взяв 100 найбагатших Українців ,сплюсував їх статки і вийшло що вони володіють 1% ВВП України за всі роки НЕЗАЛЕЖНОСТІ...
Ясно що якщо кількість тих кого називають злодіями збільшити в 100 разів(до 10000) то ця братія володіє 3% ...
Ясно що не всі вони злодії на яких клейма нікуди ставити...
Але-3%....
От і виходить
50% зібрали , 3% вкрали -значить 47% повернули тим в кого збирали
ПС
повертають також нерівномірно, але то вже в межах похибки
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27628
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 11:07

  барабашов написав:
  холява написав:
  Бетон написав:Для мене дивно, коли по вулицях бігають «людолови», вбивають цивільних, використовують газові балончики на жінці з дитиною, 2-метрові амбали встають в стойку перед літньою жінкою, збивають на бусі велосипедістів. А всі - блогери і телеграм канали - обговорюють холостяка і стб 😬

Чорне дзеркало

(Пост Kate)


...ДУЖЕ ЖАЛКУЮ ЩО ВАС НЕ ПОЗНАЙОМИЛИ З ВСУ ...

Пан семинарист
Вам снится Пеклушенко?


Знав його та його жінку .....дуже собак любив й не пропускав жодної виставки ....
...не сниться
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5326
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:гаплогрупа R1a

гаплогрупа на рукавє
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5025
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:не подобається українська спортсменка з яскраво вираженим расовим арійським генотипом,


так а хто казава що арійський генотип це заєбис ?
Тим більше він не характерен для українок
якраз їх цінність у тому що вони на перехресті антропотоків завжди були
і є місце для як балтських та скандинавських субстратів, так і для тюркських,
палеобалканських та іранських домішок
інакше були б нудні як пітерська чухня
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5025
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 11:54

fox767676 R1 - азиатская гаплогруппа, "арийская".
Пришли в Евпропу из Сибири.
Шли- разными путями, в итоге- сформировались R1a1 и R1b1
Гуглите, если надо.

У трипильцев, если что -еврейские гены, ДНК анализ делали.
То есть, до нашествия "арийцев" - коренное население имело другие гаплогруппы.

Суть не в этом.
Лица - показывают прекрасно то, что мы все, не просто от разных отцов, от очень разных народов.
Батько. Слово однокоренное "Е-Батько", расшифровывать не буду.

Славяне(таки славяне а не словяне) ибо в основе было Про-Славление, пример "Слава Украине!"
Так вот, славяне - жили тихи и мирно т.к. земля родючая, леса - богатые живностью, реки кишели рыбой, мягкий климат и пр.
Жили не тужили и размножались! Пели-плясали, бегали в веночках и пр. Резвились!

Но, Кочевые народы, например "монголо-тататры" - своими бандами совершали Налёты.
Всех местных мужиков, кто оказывал сопротивление - убивали, баб - Тра-хали, набивали жратвой повозки и сваливали на несколько лет,пока "в заповеднике" снова не восстановится хозяйство! :D
И так, по кругу, как "отбирать у лесных пчёл мёд".

Так вот, с годами... сами славяне, стали рождаться похожими на кочевников.

Справедливости ради нужно отметить, что сами бабы... залетевшие от инородцев, зачастую, самоубивались, прыгали со скал в речку...или бросали туда новорожденных.

Если брать вот Враягов и "Русь", то новгородцы не призывали варягов, которые набеги совершали. Обратите внимание "Варяги" и "Враги"- как схоже.
Варяги просто, сами осели. Остались после набегов.
Типа, жить среди "пищи" удобнее.
Ну и для защиты своих уже владений от других кочевников, например Хазар, стали вооружать и обучать местных славян.
Это к походам Святослава и пр.

Нет желания тратить время, всё можно найти и понять самому.

Смысл в том, что собственно вот вокруг, я вижу представителей всей "Евразии"!
Японцев нет, далеко им было и негров мало! :D


Зеленский, Порошенко, Пигчук, Коломойский - явно из разных "Колен" и что из Объединяет кроме "Законов Украины" и финансовых интересов?

За тысячелетия, по Украине столько прошлось ОРД, что реально - можно видеть всё многообразие внешних признаков разных народов!
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  SATAN написав:fox767676 R1 - азиатская гаплогруппа, "арийская".
Пришли в Евпропу из Сибири.
Шли- разными путями, в итоге- сформировались R1a1 и R1b1
Гуглите, если надо


малыш, там где ты гуглишь, я писАл
по-существу есть что возразить, наследник культуры рязано-окских могильников?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5025
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1626916270162711627216273>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 178140
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 376170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1076441
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.