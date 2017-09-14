RSS
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:20

холява

[Шановний] , ховатися потрібно вам
Я чесно та відкрито можу обгрунтувати чому я прав , та не праві опоненти
Всім би такі "розлади" - в Україні би Швейцарія з Голлівудом була, а не те що ви з нею сотворили
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5022
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:21

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...
ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.

Але ж він правий. Якщо нам пощастить, то мир скоріш буде і значною мірою на умовах раші. І проблема не в московському патріархаті чи в ждунах. Проблема в ухилянтах. Ні ти ні пісікіт на фронт іти не готові. А ті, хто тут, втомилися бути лохами.
До речі, в мене в полку досі вакансія бухгалтера. Мені досі не дали водія. В бандерлога в бригаді теж купа вакансій. Може є бажаючі, які можуть не тільки п***ти?

в тому що народ на фронті стомився - так, правий. я власне через це вже більше року кажу про різні умови перемир'я.

але через втому починати накидати на тих, хто в тилу. найцікавіше, що накидають саме на таких, хто має проукраїнські погляди. відвертих ухилянтів, як прямо показують, що вони всіх на одному місці крутили - чомусь не зачіпають. тобто будемо ще одне протистояння підживлювати - військові проти цивільних?..

оскільки населення не готове далі воювати, то поки зупиняємось на тому зо маємо. поточний варіант теж можна підписати. це надасть Україні МОЖЛИВІСТЬ. як країна цим скористається - питання відкрите. з того, що я тут читає - МОЖЛИВІСТЬ дуже хитка, не так багато людей готові щось робити, більшість лише розповідає, як все погано...

й цікава логіки - люди в тилу не можуть мати власної думки?.. чи мають мовчати?.. цікаво, чого ви так вписуєтесь за Бандерлога?.. він за себе може сам постояти 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11176
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:25

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:тому що в них ті самі проблеми, й не треба перехвалювати міць Раші. тупо гнати людей на забій не так легко, як здається... а рівень брехні в них в як в пропаганді, так й у доповідях - на порядки вищий...

Так, в них ті ж самі проблеми, погоджуюся. Рівень брехні вищий, рівень міцності перевищений. І ми можемо перемогти, я в цьому абсолютно впевнений. Для цього просто треба підняти свою сраку і мобілізуватися.

перемогти ми на поточний момент не можемо. а от розвалитися під тиском власних проблем - в низ набагато більше шансів. в нас теж є такий ризик, але значно менший.

бо знову з початку - чого вони власне на нас напали?.. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11176
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:31

fox767676

Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?
Ви ....та й інші краще би не вертались в Україну ВЗАГАЛІ .

Ви не глупа людина ,але не перебільшуйте
холява
Повідомлень: 5329
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:34

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:
  Shaman написав:як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...
ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.

Але ж він правий. Якщо нам пощастить, то мир скоріш буде і значною мірою на умовах раші. І проблема не в московському патріархаті чи в ждунах. Проблема в ухилянтах. Ні ти ні пісікіт на фронт іти не готові. А ті, хто тут, втомилися бути лохами.
До речі, в мене в полку досі вакансія бухгалтера. Мені досі не дали водія. В бандерлога в бригаді теж купа вакансій. Може є бажаючі, які можуть не тільки п***ти?

......
й цікава логіки - люди в тилу не можуть мати власної думки?.. чи мають мовчати?.. ......

Это называется "не словом, а делом". Думку мать - конечно можно, но для ее исполнения неплохо бы и что-то делать...
_hunter
 
Повідомлень: 11194
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..
Hotab
 
Повідомлень: 17427
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:40

  budivelnik написав:2 Тепер беруть 50%.. а назад повертають 47% (освіта, медицина, дороги,пенсія)....
Таким чином оповідання про те що тих хто бере збільшилось в 7 разів - це проста фантазійна маячня.

47% - це точно фантазійна маячня
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7176
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?


з нетерпінням чекають мене щодня на нарадах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...
але треба стиснувши зуби тримати зв'язок з простим народом, мені ще вас залізною рукою до щасливого майбутнього гнати
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5022
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:42

  Shaman написав:

й цікава логіки - люди в тилу не можуть мати власної думки?.. чи мають мовчати?.. цікаво

правильно, ті хто в тилу мають заткатись коли іде мова пропродовження війни. Хочеш воювати?- воюй.
І на отлічно в тебе вже не вийде так як війна вже йде 4 роки а ти з песікотом на все що здатні це засуджувати путіна.
Я ще можу зрозуміти Флер, яка за війну но своїх чоловіків тримає під спідницею, для жінки це нормально, жива собака краще за мертвого лева.
Но давати голос пасівним патріотам...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:51

  SATAN написав:
flyman почав із мтДНК закінчив чухньою, браво

Мужиков - геноцидили!
Вечно по жизни.
Что при гунах, что при монголо-татарах, что при пшеках, что москалях!
И при совке на полях ВМВ положили в основном мужиков.

Причём, уничтожаются самые "Буйные", способные противостоять и собственным рабовладельцам!

Ось така вам казочка, суботня. :D
піждіть. Чого ж ви тоді тянете той рід від згеноцидлених а не від насільніків і геноцидників? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
