Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:20
холява
[Шановний] , ховатися потрібно вам
Я чесно та відкрито можу обгрунтувати чому я прав , та не праві опоненти
Всім би такі "розлади" - в Україні би Швейцарія з Голлівудом була, а не те що ви з нею сотворили
fox767676
Повідомлень: 5022
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:21
sashaqbl написав: Shaman написав:
як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...
ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.
Але ж він правий. Якщо нам пощастить, то мир скоріш буде і значною мірою на умовах раші. І проблема не в московському патріархаті чи в ждунах. Проблема в ухилянтах. Ні ти ні пісікіт на фронт іти не готові. А ті, хто тут, втомилися бути лохами.
До речі, в мене в полку досі вакансія бухгалтера. Мені досі не дали водія. В бандерлога в бригаді теж купа вакансій. Може є бажаючі, які можуть не тільки п***ти?
в тому що народ на фронті стомився - так, правий. я власне через це вже більше року кажу про різні умови перемир'я.
але через втому починати накидати на тих, хто в тилу. найцікавіше, що накидають саме на таких, хто має проукраїнські погляди. відвертих ухилянтів, як прямо показують, що вони всіх на одному місці крутили - чомусь не зачіпають. тобто будемо ще одне протистояння підживлювати - військові проти цивільних?..
оскільки населення не готове далі воювати, то поки зупиняємось на тому зо маємо. поточний варіант теж можна підписати. це надасть Україні МОЖЛИВІСТЬ. як країна цим скористається - питання відкрите. з того, що я тут читає - МОЖЛИВІСТЬ дуже хитка, не так багато людей готові щось робити, більшість лише розповідає, як все погано...
й цікава логіки - люди в тилу не можуть мати власної думки?.. чи мають мовчати?.. цікаво, чого ви так вписуєтесь за Бандерлога?.. він за себе може сам постояти
Shaman
Повідомлень: 11176
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:25
sashaqbl написав: Shaman написав:
тому що в них ті самі проблеми, й не треба перехвалювати міць Раші. тупо гнати людей на забій не так легко, як здається... а рівень брехні в них в як в пропаганді, так й у доповідях - на порядки вищий...
Так, в них ті ж самі проблеми, погоджуюся. Рівень брехні вищий, рівень міцності перевищений. І ми можемо перемогти, я в цьому абсолютно впевнений. Для цього просто треба підняти свою сраку і мобілізуватися.
перемогти ми на поточний момент не можемо. а от розвалитися під тиском власних проблем - в низ набагато більше шансів. в нас теж є такий ризик, але значно менший.
бо знову з початку - чого вони власне на нас напали?..
Shaman
Повідомлень: 11176
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:31
fox767676
Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?
Ви ....та й інші краще би не вертались в Україну ВЗАГАЛІ .
Ви не глупа людина ,але не перебільшуйте
холява
- Форумчанин року
Повідомлень: 5329
З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4144 раз.
- Подякували: 4538 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:34
Shaman написав: sashaqbl написав: Shaman написав:
як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...
ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.
Але ж він правий. Якщо нам пощастить, то мир скоріш буде і значною мірою на умовах раші. І проблема не в московському патріархаті чи в ждунах. Проблема в ухилянтах. Ні ти ні пісікіт на фронт іти не готові. А ті, хто тут, втомилися бути лохами.
До речі, в мене в полку досі вакансія бухгалтера. Мені досі не дали водія. В бандерлога в бригаді теж купа вакансій. Може є бажаючі, які можуть не тільки п***ти?
......
й цікава логіки - люди в тилу не можуть мати власної думки?.. чи мають мовчати?.. ......
Это называется "не словом, а делом". Думку мать - конечно можно, но для ее исполнения неплохо бы и что-то делать...
_hunter
Повідомлень: 11194
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:37
Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..
Hotab
Повідомлень: 17427
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2555 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:40
budivelnik написав:
2 Тепер беруть 50%.. а назад повертають 47% (освіта, медицина, дороги,пенсія)....
Таким чином оповідання про те що тих хто бере збільшилось в 7 разів - це проста фантазійна маячня.
47% - це точно фантазійна маячня
andrijk777
Повідомлень: 7176
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:40
холява написав:
Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?
з нетерпінням чекають мене щодня на нарадах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...
але треба стиснувши зуби тримати зв'язок з простим народом, мені ще вас залізною рукою до щасливого майбутнього гнати
fox767676
Повідомлень: 5022
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:42
Shaman написав:
й цікава логіки - люди в тилу не можуть мати власної думки?.. чи мають мовчати?.. цікаво
правильно, ті хто в тилу мають заткатись коли іде мова пропродовження війни. Хочеш воювати?- воюй.
І на отлічно в тебе вже не вийде так як війна вже йде 4 роки а ти з песікотом на все що здатні це засуджувати путіна.
Я ще можу зрозуміти Флер, яка за війну но своїх чоловіків тримає під спідницею, для жінки це нормально, жива собака краще за мертвого лева.
Но давати голос пасівним патріотам...
Banderlog
Повідомлень: 4291
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:51
SATAN написав:
flyman почав із мтДНК закінчив чухньою, браво
Мужиков - геноцидили!
Вечно по жизни.
Что при гунах, что при монголо-татарах, что при пшеках, что москалях!
И при совке на полях ВМВ положили в основном мужиков.
Причём, уничтожаются самые "Буйные", способные противостоять и собственным рабовладельцам!
Ось така вам казочка, суботня.
піждіть. Чого ж ви тоді тянете той рід від згеноцидлених а не від насільніків і геноцидників?
Banderlog
Повідомлень: 4291
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
