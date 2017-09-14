RSS
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:52

  Hotab написав:Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..

Тв что-то путаешь: я относительно этого кризиса - советов вообще не даю.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:59

  fox767676 написав:
  холява написав:Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?


з нетерпінням чекають мене щодня на нарадах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...

Номерний знову в погребці з вином засів

"Працюю it-компанії"

князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж… ж… ж… Иной раз и министр… Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев. Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом.
И странно: директор уехал, – куда уехал, неизвестно.
Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, – нет, мудрёно. Кажется и легко на вид, а рассмотришь – просто чёрт возьми! После видят, нечего делать, – ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? – я спрашиваю.
«Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдёт до государя, ну да и послужной список тоже… «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я…» И точно: бывало, как прохожу через департамент – просто землетрясенье, всё дрожит и трясётся, как лист. Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее. О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого… я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш… (Поскальзывается и чуть-чуть не шлёпается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:00

  _hunter написав:
  Hotab написав:Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..

Тв что-то путаешь: я относительно этого кризиса - советов вообще не даю.

Кризиса ? Ты опять про СВО ? ))
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:03

  _hunter написав:
  Hotab написав:Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..

Тв что-то путаешь: я относительно этого кризиса - советов вообще не даю.


Просто критикую і тролю те, що кажуть інші.

«чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать»(с) hunter
