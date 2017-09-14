RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:47

  Hotab написав:fox767676


принципової різниці між вами та шаманом я не бачу


Мені в принципі все одно що ти бачиш. Хтось не відрізняє кольори, хтось запахи, хтось їсть все підряд.
Проблема то в чому? Що тобі треба переговори і мирні договори ще вчора і на будь яких умовах, а мені не на будь-яких? І тому твої купівлі нерухомості в Європі - це добре, а мої ні?))
Поясни що у тебе конфліктує у свідомості?


питання взагалі було не до тебе, а до сашка з сільпо
то шо ти змій на сковородці давно всім зрозуміло
fox767676
Повідомлень: 5030
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:50

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Нет, я не для себя спрашиваю, а для тех, кто
  sashaqbl написав:можуть тільки п***ти?

Дело найдется для всех 😁

У вас тонкий юмор, но грустний.
В мене щось спортилось, прийняв за правду. Хотів вже питати за місце в пресі. Не певен що штат заповнений. Начальник преси в мене в собутильніках був раза 3 за цей час, но писати про мене героїчну сагу одказується) і знімати проморолики теж. Каже презідєнт лічно щоденне звернення знімає а я зазнався...

саветская армия :(
Vadim_
Повідомлень: 4226
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:08

  fox767676 написав:з нетерпінням чекають мене щодня на нарадах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...
але треба стиснувши зуби тримати зв'язок з простим народом, мені ще вас залізною рукою до щасливого майбутнього гнати

Ротшильд с Рокфеллером в соседней палате проживают?
санитары вас не выпускаю одновременно на прогулку чтобы не подрались?
письма пишете друг другу, через санитаров передаёте?

вспомнилось...
"- читал вчера переписку Энгельса с этим как его (чёрт) Каутским...
- и что?
- та не согласен я
- с кем?
- та с обоими!!!"
(с)
Повідомлень: 14244
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:10

  fox767676 написав:
  холява написав:Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?

з нетерпінням чекають мене щодня на нарадах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...
але треба стиснувши зуби тримати зв'язок з простим народом, мені ще вас залізною рукою до щасливого майбутнього гнати

перефразуючи відому фразу - "де у нас Ротшільди? в шостій палаті, разом з Рокфелерами" :lol:
Shaman
Повідомлень: 11179
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:12

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:Сегодня пытались паковать в Днепре на ул. Калиновой мужа маникюрщицы, к которой ездит моя жена. Четверо в балаклавах и мусор без нее. Документы смотреть отказались, пхали в бус.
Ну человек непридатный с выключенням, уровень понятен, смог несколько секунд оказывать сопротивление и таки подсунуть под нос Резерв- отвалили.
Ищут бронированных, снимают бронь каким-то хером в ТЦК.
Так что радуйся-уже и низшие ранги высшего сорта чистят. :mrgreen:

Серед моїх знайомих (хто ще в в Україні) ухилянтів аж один.
Всі зробили відстрочку чи бронь.

люди майже прямо кажуть, що отримали це корупційним шляхом - але до таких питань немає...
Shaman
Повідомлень: 11179
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:16

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:
Сегодня пытались паковать в Днепре на ул. Калиновой мужа маникюрщицы, к которой ездит моя жена. Четверо в балаклавах и мусор без нее. Документы смотреть отказались, пхали в бус.
Ну человек непридатный с выключенням, уровень понятен, смог несколько секунд оказывать сопротивление и таки подсунуть под нос Резерв- отвалили.
Ищут бронированных, снимают бронь каким-то хером в ТЦК.
Так что радуйся-уже и низшие ранги высшего сорта чистят. :mrgreen:

Серед моїх знайомих (хто ще в в Україні) ухилянтів аж один.
Всі зробили відстрочку чи бронь.

в Украине в отличии от Хорватии "ксиву уважают"?
а что это за убогий лох-одиночка?
Повідомлень: 14244
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:17

Прохожий

чувак, это ж ты предлагал знакомых из ВРУ напрячь на случай пройопаного броника :mrgreen:
какая это палата даже не знаю ))
смирись что в Украине есть прослойка людей не зависящих от ваших колгоспных схематозов, а работающая напрямую с мировым бизнесом.
вот сащко из сильпо зависит от ваших решал\схематозов , а они - нет
сашком можете помыкать сколько угодно
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 27 гру, 2025 19:22, всього редагувалось 3 разів.
fox767676
Повідомлень: 5030
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:18

  fox767676 написав:Прохожий

чувак, это ж ты предлагал ВРУ напрячь на случай пройопаного броника :mrgreen:
какая это палата даже не знаю ))
смирись что в Украине есть прослойка людей не зависящих от ваших колгоспных схематозов, а работающая напрямую с мировым бизнесом.

Когда забыл принять лекарства )

PS. Так осуждаешь колхозные схематозы и так любишь вспоминать регионалов, как при них было хорошо ))
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 27 гру, 2025 19:22, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлень: 12972
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:20

и скоро вам придет конец
и даже то что вывезли в ЕС - раскулачат и выпотрошат
fox767676
Повідомлень: 5030
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:22

  Banderlog написав:
  Shaman написав:й цікава логіки - люди в тилу не можуть мати власної думки?.. чи мають мовчати?.. цікаво

правильно, ті хто в тилу мають заткатись коли іде мова пропродовження війни. Хочеш воювати?- воюй.
І на отлічно в тебе вже не вийде так як війна вже йде 4 роки а ти з песікотом на все що здатні це засуджувати путіна.
Я ще можу зрозуміти Флер, яка за війну но своїх чоловіків тримає під спідницею, для жінки це нормально, жива собака краще за мертвого лева.
Но давати голос пасівним патріотам...

так про продовження війни волають саме зрадофіли, коли їм кажуть, що не треба здаватися. особисто я кажу саме про перемовини та перемир'я - але це зрадофілів не влаштовує, бо в такому випадку вплив Раші буде мінімальний.

може наведеш приклад, де я за продовження війни? ні, немає прикладів? лише побрехеньки інших зрадофілів. а ти сам за те, що з Рашею мають бути контакти та вплив - бо проти Європи (паспорт маєш, але проти - знайома картина). а от Раша - ти й торгувати готовий, про церкву взагалі мовчу. ніхто ж не проти, вірь в кого хочеш - але поверніть назву до Філарета - український екзархат РПЦ. а то все хочуть на двох стільцях всістися.

тому ті, хто приймає рішення - вони не на фронті. й всі на фронті не будуть - але давай, схоже знайшли нову мульку - поділ на військових та цивільних... чергове руське ІПСО...
Shaman
Повідомлень: 11179
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
