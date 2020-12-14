Додано: Суб 27 гру, 2025 21:07

Bobua написав: anduzenko написав: краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь



Думаєте поможе? 🤔



Бачив колись давно амер.фільм.

У ньому якась пара відморожених фітнес-тренерів і один чорний нотар чомусь вирішили грабонути мільйонера. Амерського мільйонера... І ще й машиною його переїхали... 🤦

Здається, навіть і нерухомість на себе переписували! 😨



І він потім у лікарні намагався достукатись до ФБР, що то його майно...

І якось дуже довго намагався.

І погано виходило, бо він, мабуть, і до того був не надто стриманий та ввічливий до всякого там немільйонерного персоналу...

Цікаво як було би з нашою поліцією чи дбр? 🤔



А грабіжники доволі довгий час з награбованим жили у Штатах і навіть зовсім не ховаючись...



Тому взагалі неясно як короткострокові депо могли би врятувати ситуацію у такому випадку, якби ті падли і паролі від інет-банку вибили би...

Тоді вже краще багаторічні депо.

І ніяких онлайнових овдп, бо всюди є дострок.продаж...

І ніяких акцій...

Насчет депо в Штатах могу прокомментировать на примере банка Чейз (ДжиПИ Морган ЧЕйхз - самый огромный банк США).Открыть депо онлайн - 5 минут времени.Закрыть или продлить депо по окончании - только лично в отделении банка, где надо пройти индентификацию предъявив стейт фотоайди и банковскую карту этого банка - кредитку или дебитку без разницы.Причем даже если это делает твой персональный менеджер (тут слово менеджер не применяется, говорят - банкер), то протокол будет соблюден - банкер обязан сфоткать айди в момент визита и это будет сохранено системой.После входа в систему, и идентификации, после отправления запроса на закрытие или продление депозита, на телефон клиента будет прислан код, который он должен собщить банкеру и тогда действие с депо будет разрешено.И это все в разрешенный день после истечения депо.Подозреваю, что в случае досрочного снятия, проверки будут еще существенней.Ну и есть дневные лимиты на переводы.Например, даже своими счетами, которые залинкены в банке, мало того что дневной лимит на перевод 100куе так еще и деньги эти идут с неделю.После появления их на счете банка получателя, они засвечиваются в пендинге, но что-то с ними сделать можно только на следующий день.Мне звонила моя банкер, поздравить с праздниками, на вопрос - почему такой лимит на перевод и почему я неделю ждал своих денег? Говорит - патамушабезопасность. Не знаю как безопасность может оправдать неделю в пути, но потенциальным вымогателям это реально затруднит "работу".