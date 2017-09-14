RSS
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 12:47

  Shaman написав:бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - ......

Это очень розповсюджена манипуляция: на тцкшников покладають ответственность только за конкретных буссифицированных. Аналогично с закрытыми владой кордонами.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 12:48

  fler написав:
  Schmit написав:Домовитись і зупинити падіння України ще у квітні, а далі вибори, ..
Еее ні, "такі варіанти...", аж ніяк не підходть. Значно потужніше - воювати до останньої верби і будь що буде, авось станеться чудо і перемога (переможців не судять), а як ні - на лондони мемуарити "чому Україна знову не встояла".

Schmit, схаменися вже. Капітулювати ніколи не пізно. А іншого варіанту нам не пропонували, навіть у квітні. Зараз принаймні гарантії замаячили на горизонті та вступ до ЄС просувається, то вже реальний шанс вирулити з цієї дупи.

ваши мущины уже на крайнем юго востоке нашей области и так сказать "делом говорят - НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ!"???
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:04

  Shaman написав:бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати.

Тобі та Песікоту вже багато разів пояснювали, що обговорювати дії путіна та рф в цілому немає сенсу. Можна зробити допис у підписи усіх - "на Україну напала рф". Це ніхто не заперечує, як і не заперечують те, що обстріли здійснює рф або що саме рф продовжує війну на землі. Ніхто це не заперечує та ніхто не покладає провину за це на українську владу.

Але й українській владі є за що відповідати. Відсутність засобів ППО - провина теперішнього та минулих урядів України. Роззброєння країни - провина минулих урядів України. Закриті кордони - рішення української влади, а не російської; закриті кордони = неможливість виїхати у безпеку. Небачений рівень корупції, який деморалізує навіть тих, хто хоче/не боїться воювати - теж дії українською влади. За дії ТЦК також відповідає українська влада.

Немає сенсу обговорювати путіна та рф. Їх провина зрозуміла та абсолютна, але ми не можемо вплинути на російську владу і питатимемо не з неї, а з нашої влади. Так само ми не можемо обговорювати Трампа чи владу США в цілому. Не ми їх обирали і не вони відповідають за безпеку та обороноздатність України.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Нагадую ще раз: "За результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч"
ти з цим вже конкретно заманав. російська сторона не була згодна на квітневі умови Трампа, зокрема на умову, що Донбас буде розділено по лінії зіткнення, просто очевидно, що це їх червона лінія і завжди (з 21.02.22 - дати офіційного визнання "республік") такою була. Нафіга оці мрії "а от якби прийняли квітневі умови, Донбас би не довелось віддавати". Довелось би! Перестань вже гнати пургу.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:11

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Нагадую ще раз: "За результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч"
ти з цим вже конкретно заманав. російська сторона не була згодна на квітневі умови Трампа, зокрема на умову, що Донбас буде розділено по лінії зіткнення, просто очевидно, що це їх червона лінія і завжди (з 21.02.22 - дати офіційного визнання "республік") такою була. Нафіга оці мрії "а от якби прийняли квітневі умови, Донбас би не довелось віддавати". Довелось би! Перестань вже гнати пургу.

тільки б тоді для Трампа в зриві угоди була зовсім інша сторона для пресинга
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:24

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Нагадую ще раз: "За результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч"
ти з цим вже конкретно заманав. російська сторона не була згодна на квітневі умови Трампа, зокрема на умову, що Донбас буде розділено по лінії зіткнення, просто очевидно, що це їх червона лінія і завжди (з 21.02.22 - дати офіційного визнання "республік") такою була. Нафіга оці мрії "а от якби прийняли квітневі умови, Донбас би не довелось віддавати". Довелось би! Перестань вже гнати пургу.

А звідки ти це знаєш? навіщо вигадуєш?
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру.
А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо (
Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:32

скити в скотландії

  fox767676 написав:
  SATAN написав:fox767676 R1 - азиатская гаплогруппа, "арийская".
Пришли в Евпропу из Сибири.
Шли- разными путями, в итоге- сформировались R1a1 и R1b1
Гуглите, если надо


малыш, там где ты гуглишь, я писАл
по-существу есть что возразить, наследник культуры рязано-окских могильников?

ще один слід скіфів і гаплогрупи R1b
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:42

  Дюрі-бачі написав:ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру.
А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо (
Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (


Балтійське море мілке -глибини 60-90м, якщо уразити танкер, то забруднення буде на всіх берегах на роки (3-5 років), простіше зупиняти в своїх тер.водах і робити detention на 72години(і все буде по закону)
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:57

  prodigy написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру.
А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо (
Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (


Балтійське море мілке -глибини 60-90м, якщо уразити танкер, то забруднення буде на всіх берегах на роки (3-5 років), простіше зупиняти в своїх тер.водах і робити detention на 72години(і все буде по закону)

Можна бити порожні, як це робили досі .
Просто де ми, а де Балтійське море.
Без партнерів тут не обійтись.
