Додано: Нед 28 гру, 2025 13:04

Shaman написав: бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати. бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати.

Тобі та Песікоту вже багато разів пояснювали, що обговорювати дії путіна та рф в цілому немає сенсу. Можна зробити допис у підписи усіх - "на Україну напала рф". Це ніхто не заперечує, як і не заперечують те, що обстріли здійснює рф або що саме рф продовжує війну на землі. Ніхто це не заперечує та ніхто не покладає провину за це на українську владу.Але й українській владі є за що відповідати. Відсутність засобів ППО - провина теперішнього та минулих урядів України. Роззброєння країни - провина минулих урядів України. Закриті кордони - рішення української влади, а не російської; закриті кордони = неможливість виїхати у безпеку. Небачений рівень корупції, який деморалізує навіть тих, хто хоче/не боїться воювати - теж дії українською влади. За дії ТЦК також відповідає українська влада.Немає сенсу обговорювати путіна та рф. Їх провина зрозуміла та абсолютна, але ми не можемо вплинути на російську владу і питатимемо не з неї, а з нашої влади. Так само ми не можемо обговорювати Трампа чи владу США в цілому. Не ми їх обирали і не вони відповідають за безпеку та обороноздатність України.