RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16279162801628116282>
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 16:51

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
Может быть и одинаково - но почти на год раньше. О чем, собственно, и речь...

Рік коло корита це рік коло корита. Потом вони просто поїдуть в лондон, чи в ізраель або домінікану подалі від вдячного українського народу.

Отожбо... И это еще если про "добовые поставки" не вспоминать. Но нет же - "результат был бы такой же"...
_hunter
 
Повідомлень: 11204
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 17:07

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:в США теж є втрати в конфліктах, хоча там ресурсів задіяно...
США ще жодного разу не воювали по справжньому, щоб 50+% всього бюджету на війну + задіяна вся зброя.
В умовах нашої війни: це як мінімум на кожного бійця на фронті щомісяця давати по кілька десятків дронів.
Росія воює
офіційно на 8% ВВП
реально 15% ВВП ( це десь 50-60% Бюджету)
Ми воюємо на 50% БЮДЖЕТУ...але ж ВСІ ці кошти нам НАДАЛИ союзники.

США витрачала 15% Бюджету на свою армію на протязі десятків років... що створило перекос економік з Європою ( яка витрачала менше 2% ) , але з іншого боку США мала потужний інструмент ДРУК ДОЛАРІВ
Просто порівняйте
М2 США
2000 - 4,7 трлн
2025 - 22,2 трл
Зміна +17,5 трлн доларів
ВВП США 2000-2025 сума=505 трлн доларів...
Отже +3,5% ВВП ( або 10% Бюджету) США пререкривало ДРУКОМ ДОЛАРА.
При цьому
Поки не було Євро -практично всі заощадження інші країни робили в доларі США
станом на сьогодні долар займає всього 57% в резервах інших країн
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27631
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 17:38

  Hotab написав:
  prodigy написав:Балтійське море мілке -глибини 60-90м, якщо уразити танкер, то забруднення буде на всіх берегах на роки (3-5 років), простіше зупиняти в своїх тер.водах і робити detention на 72години(і все буде по закону)

Можна бити порожні, як це робили досі .
Просто де ми, а де Балтійське море.
Без партнерів тут не обійтись.


Якщо подивитись на карту Балтійського моря:

шлях танкера з порту Усть-Луга проходить по мілководній Фінський затоці по фарватерам
https://fishingpiter.ru/maps/zaliv/
по виходу з ФЗ є невелика ділянка путі до острова Борнхольм (на півдні країни Балтії і Польща)-ураження танкера "в баласті" (на шляху до Усть-Луга) створить екологічну катастрофу , тому що танкер має паливні танки (для головного двигуна), як правило це 1500-3000 тон, підрив одного з танків (це витикання 500-800 тон палива), а так щоб танкер потонув то треба влучити в МКО (як це було в Чорному морі)

Балтійське море -воно маленьке і там все як на долоні (навіть вночі), думаю це мало реальна операція (хоч немає нічого недосяжного), під час ДСВ німці були господарями на Балтиці, советы з переляку замінували всі фарватери і понесли найбільші втрати саме від власних мін при виводу Балтийського флоту з Таллінна в Ленінград (серпень 1941р)
prodigy
 
Повідомлень: 12971
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3359 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Да, была: за пару/тройку недель до
з українцями теж були консультації до того.
  _hunter написав:Несогласие - "почему-то" не озвучили
від них не вимагали публічної відповіді? Інакше це пояснити не можу.
  _hunter написав:Может быть и одинаково - но почти на год раньше
тут згоден.
thenewepic
 
Повідомлень: 378
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 17:58

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Да, была: за пару/тройку недель до
з українцями теж були консультації до того.
  _hunter написав:Несогласие - "почему-то" не озвучили
від них не вимагали публічної відповіді? Інакше це пояснити не можу.
  _hunter написав:Может быть и одинаково - но почти на год раньше
тут згоден.

консультации - со всеми проводили. То уже предфинальные встречи были.

Звучит довольно странно: Оккам бы сильно удивился ответу, вызывающиму новые вопросы - а _почему_ от них "не вимагали публічної відповіді"?
_hunter
 
Повідомлень: 11204
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 19:27

Ну и да - пусть публично и ничего не требовали, но телефон же у них обоих есть? Вот из сегодняшнего
Трамп:
Я щойно провів хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом росії путіним перед моєю зустріччю, яка відбудеться сьогодні о 13:00 з президентом України
_hunter
 
Повідомлень: 11204
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 19:31

_hunter Отримав вказівки?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6032
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:_почему_ от них "не вимагали публічної відповіді"?
а той квітневий план російська сторона хоч якось коментувала взагалі? До демаршу українців точно ні, а після?
thenewepic
 
Повідомлень: 378
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 19:53

  thenewepic написав:
  _hunter написав:_почему_ от них "не вимагали публічної відповіді"?
а той квітневий план російська сторона хоч якось коментувала взагалі? До демаршу українців точно ні, а після?

Так а зачем (и что там) комментировать? - "отказались - да и ладно. Продолжаем"...
_hunter
 
Повідомлень: 11204
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 20:07

  АндрейМ написав:що обговорювати дії путіна та рф в цілому немає сенсу. Можна зробити допис у підписи усіх - "на Україну напала рф". Це ніхто не заперечує, як і не заперечують те, що обстріли здійснює рф або що саме рф продовжує війну на землі. Ніхто це не заперечує та ніхто не покладає провину за це на українську владу.




Вот именно. Действия открытых врагов и п и д о р о в обсуждать нет смысла-там вся ясно и даже честно. Они убивают и открыто об этом говорят, что и дальше будут убивать.
А вот внутренние враги, лицемеры, воры, предатели и нарушители закона требуют обсуждения, выявления и хотя бы доведения до побега в Израиль, раз больше не получается.
Слава Трампу, под патронатом которого освещается все преступления предателей, совершающих ужасные поступки в то время, пока наши герои умирают за свободу нации.
Слава Украине.
Слава Героям.
Слава Трампу.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16279162801628116282>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 179257
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 378038
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1078748
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10433)
28.12.2025 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.