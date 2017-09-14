Однак згодом Трамп уточнив, що Путін таки розповів йому про це під час телефонної розмови вранці 29 грудня.
"Так, мені це не подобається. Це недобре. Я чув про це сьогодні вранці, знаєте, розповідав мені про це. Президент Путін розповів мені про це вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре", – сказав американський президент.
Трамп додав, що він "зупинив Tomahawk". За його словами, наразі не слушний час для таких атак.
"Одне діло атакувати, а інше – нападати на його будинок. Зараз не слушний час для всього цього", – сказав американський лідер.
Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".
Рука-лице
Путін навішав локшину Трампу на вуха, а Трамп про це повідомив всім
Однак згодом Трамп уточнив, що Путін таки розповів йому про це під час телефонної розмови вранці 29 грудня.
"Так, мені це не подобається. Це недобре. Я чув про це сьогодні вранці, знаєте, розповідав мені про це. Президент Путін розповів мені про це вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре", – сказав американський президент.
Трамп додав, що він "зупинив Tomahawk". За його словами, наразі не слушний час для таких атак.
"Одне діло атакувати, а інше – нападати на його будинок. Зараз не слушний час для всього цього", – сказав американський лідер.
Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".
Рука-лице
Путін навішав локшину Трампу на вуха, а Трамп про це повідомив всім
Ти думаєш Трамп такий примітивний що 100% вірить путіну? Думаєш Трамп, який 50 років в бізнесі, не розуміє таких примітивних уловок? Це така гра. Ти цього не зрозумієш бо надто тупий і недалекий.