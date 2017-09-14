RSS
Вів 30 гру, 2025 14:45

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:"не напала на них" - это прямо на всю Европу разом? ;) — вспомните как WW II начиналась - вот если вдруг пройдут Сувалки - вот где-то там будут измеримые риски.

І так і ні.
Це питання дуже складне і комплексне. Ми знаходимось на дуже примітивному рівні щоб ці речі серйозно обговорювати.
Наприклад - північнокорейські війська воювали проти України! Хіба могли ви таке собі уявити 13 років тому??? Ні, звичайно. Це був брєд 13 років тому. Для вас брєд, а для компетентних людей - ні.
Напад РФ навіть на Естонію - це серйозне зменшення безпеки для Португалії. Ви просто цього не усвідомлюєте(як і прості португальці), але це так.

Так я ровно про это же: очень комплексное. А вы пытаетесь свести все к банальному "о! экзистенциальная угроза для всего МИРА образовалась!"

>>> Хіба могли ви таке собі уявити 13 років тому?
А зачем мне это нужно было представлять? - но твёрдым "нет" я бы и тогда не ответил.

>>> це серйозне зменшення безпеки для Португалії
Напад - да. А вот "фото напада" - уже как бы не совсем...
Вів 30 гру, 2025 14:47

  fler написав:
  АндрейМ написав:Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..

Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?


И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Вів 30 гру, 2025 14:53

katso написав:
  fler написав:
  АндрейМ написав:Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..

Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?


И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими
І ваші притягнуті аналогії тут ні до чого
