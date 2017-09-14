|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:45
andrijk777 написав: _hunter написав:
"не напала на них" - это прямо на всю Европу разом?
— вспомните как WW II начиналась - вот если вдруг пройдут Сувалки - вот где-то там будут измеримые риски.
І так і ні.
Це питання дуже складне і комплексне. Ми знаходимось на дуже примітивному рівні щоб ці речі серйозно обговорювати.
Наприклад - північнокорейські війська воювали проти України! Хіба могли ви таке собі уявити 13 років тому??? Ні, звичайно. Це був брєд 13 років тому. Для вас брєд, а для компетентних людей - ні.
Напад РФ навіть на Естонію - це серйозне зменшення безпеки для Португалії. Ви просто цього не усвідомлюєте(як і прості португальці), але це так.
Так я ровно про это же: очень комплексное. А вы пытаетесь свести все к банальному "о! экзистенциальная угроза для всего МИРА образовалась!"
>>> Хіба могли ви таке собі уявити 13 років тому?
А зачем мне это нужно было представлять? - но твёрдым "нет" я бы и тогда не ответил.
>>> це серйозне зменшення безпеки для Португалії
Напад - да. А вот "фото напада" - уже как бы не совсем...
Востаннє редагувалось _hunter
в Вів 30 гру, 2025 14:49, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11213
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:47
fler написав: АндрейМ написав:
Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1498
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:53
katso написав: fler написав: АндрейМ написав:
Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими
І ваші притягнуті аналогії тут ні до чого
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37156
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8286 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:25
Faceless написав: katso написав: fler написав:
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими
І ваші притягнуті аналогії тут ні до чого
Вопрос же не "больше/меньше" — а "на сколько?". Ну и всякие "мелочи" навроде "а стоило ли того нарушение соц-контракта?"...
А аналогия - вполне подходящая: люди, которым это все нафиг не сдалось - стали должны "в окопах сидеть".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11213
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:26
Faceless написав:
katso написав:Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій
скоріше за все були б більшими...[/quote]
Це якщо з позиції "понад усе". Звісно що проблеми би були більшими, але чи це привід закрити всіх наприклад на 30 років? І чому ніхто не розглянув варіант перестати красти мільярдами - що автоматично б перекрило "негатив" від відкритих кордонів.
Кілька сторінок вище був гарний текст на цю тему
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2922
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:45
Faceless написав:
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими
І ваші притягнуті аналогії тут ні до чого
Мій особистий досвід каже
Якщо ти постійно те й робиш що ЗАТЯГУЄШ гайки....
то питання -скільки в тебе залишилось до зриву різьби - це просто питання найближчого майбутнього....
Тому
Затягувати МОЖНА і треба , якщо десь є послаблення.....
А затягувати всюди......
Ну затягнули,
ну добились що єрмака погнали сраною мітлою ,
міндічцу/юзіку дали втекти ,
десятку депутатів НАБУ виставили претензії...
Невже не зрозуміло що затягнуту пружину зараз тримає вже не різьба а війна?
А війна все одно закінчиться.. і закінчившись не отримаємо ні кордонів 1991, ні кордонів 2022..... А сотні тисяч загиблих , мільйони поранених , практично десятки мільйонів втративших родичів/бізнес/роки....
Тому
поки артисти при владі-доти вони думають що Держава це цирк, а громадяни Держави це глядачі.....
На жаль коли до них дійде що це не так... може бути вже погано не тільки для них а й для Держави.
І що тобі втримає пружину від Судів Лінча?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27632
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 16:24
Letusrock написав: Faceless написав:
katso написав:И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій
скоріше за все були б більшими...
Це якщо з позиції "понад усе". Звісно що проблеми би були більшими, але чи це привід закрити всіх наприклад на 30 років? І чому ніхто не розглянув варіант перестати красти мільярдами - що автоматично б перекрило "негатив" від відкритих кордонів.
Кілька сторінок вище був гарний текст на цю тему
Стосоно закритих кордонів моя позиція така - скільки б всякі не нили, закриті кордони і мобілізація мають бути. Ефективний опір ворогу ЗМЕНШУЄ сумарну кількість жертв. Натомість швидка повна окупація - ЗБІЛЬШУЄ.
Стосовно тового тексту на рахунок рекрутингу - просто порахуй кількість бригад, які живуть за рахунок рекрутингу. В мене в СБС добровольців значно більше, ніж в лінійних, але більшість мобіки. Значна частина - ще й бусифіковані. Просто адекватніші за більшість. Азов чи 93 рекрутують ЦІННИХ СПЕЦІАЛІСТІВ. Піхота - або мобіки(теж з адекватніших), або СЗЧ, що від маньків утекли.
Стосовно міндічів - для мене це вороги. Такі самі як і х.... Їх треба знайти і знищити. Сподіваюся, колись це станеться.
UPD.: і коли пишете про рекрутинг, то пишіть за яких умов ВИ ОСОБИСТО стали б до лав ЗСУ, а не якийсь сферичний українець у вакууму, навіть не сусід чи знайомий, а ви особисто!
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2445
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 16:54
pesikot написав:Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було
. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була
".
Xуйлу сейчас верят больше, чем Найпотужнишому.
Це вже стара реальність.
Просто в місцевого бомонду є своя думка...
Не прошибешь
-
UA
-
-
- Повідомлень: 10018
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 2375 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 16:56
а якщо не рекрутують, то все біошлак для утилізації в біоректорі?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41944
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:03
UA написав: pesikot написав:Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було
. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була
".
Xуйлу сейчас верят больше, чем Найпотужнишому.
Це вже стара реальність.
Андрюша777 писав, що це така гра і Трамп не вірить
Ти віришь х..., але це суті не міняє - ніякої атаки не було
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12984
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|180966
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|380935
|
|
|6076
|1081656
|
|