Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 14:45

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:"не напала на них" - это прямо на всю Европу разом? ;) — вспомните как WW II начиналась - вот если вдруг пройдут Сувалки - вот где-то там будут измеримые риски.

І так і ні.
Це питання дуже складне і комплексне. Ми знаходимось на дуже примітивному рівні щоб ці речі серйозно обговорювати.
Наприклад - північнокорейські війська воювали проти України! Хіба могли ви таке собі уявити 13 років тому??? Ні, звичайно. Це був брєд 13 років тому. Для вас брєд, а для компетентних людей - ні.
Напад РФ навіть на Естонію - це серйозне зменшення безпеки для Португалії. Ви просто цього не усвідомлюєте(як і прості португальці), але це так.

Так я ровно про это же: очень комплексное. А вы пытаетесь свести все к банальному "о! экзистенциальная угроза для всего МИРА образовалась!"

>>> Хіба могли ви таке собі уявити 13 років тому?
А зачем мне это нужно было представлять? - но твёрдым "нет" я бы и тогда не ответил.

>>> це серйозне зменшення безпеки для Португалії
Напад - да. А вот "фото напада" - уже как бы не совсем...
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 30 гру, 2025 14:49, всього редагувалось 1 раз.
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 14:47

  fler написав:
  АндрейМ написав:Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..

Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?


И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 14:53

Напад росії і білорусі на Україну

katso написав:
  fler написав:
  АндрейМ написав:Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..

Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?


И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими
І ваші притягнуті аналогії тут ні до чого
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 15:25

  Faceless написав:
katso написав:
  fler написав:Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?


И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими
І ваші притягнуті аналогії тут ні до чого

Вопрос же не "больше/меньше" — а "на сколько?". Ну и всякие "мелочи" навроде "а стоило ли того нарушение соц-контракта?"...
А аналогия - вполне подходящая: люди, которым это все нафиг не сдалось - стали должны "в окопах сидеть".
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 15:26

  Faceless написав:
katso написав:Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?

И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими...[/quote]
Це якщо з позиції "понад усе". Звісно що проблеми би були більшими, але чи це привід закрити всіх наприклад на 30 років? І чому ніхто не розглянув варіант перестати красти мільярдами - що автоматично б перекрило "негатив" від відкритих кордонів.
Кілька сторінок вище був гарний текст на цю тему
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими
І ваші притягнуті аналогії тут ні до чого
Мій особистий досвід каже
Якщо ти постійно те й робиш що ЗАТЯГУЄШ гайки....
то питання -скільки в тебе залишилось до зриву різьби - це просто питання найближчого майбутнього....
Тому
Затягувати МОЖНА і треба , якщо десь є послаблення.....
А затягувати всюди......
Ну затягнули,
ну добились що єрмака погнали сраною мітлою ,
міндічцу/юзіку дали втекти ,
десятку депутатів НАБУ виставили претензії...
Невже не зрозуміло що затягнуту пружину зараз тримає вже не різьба а війна?
А війна все одно закінчиться.. і закінчившись не отримаємо ні кордонів 1991, ні кордонів 2022..... А сотні тисяч загиблих , мільйони поранених , практично десятки мільйонів втративших родичів/бізнес/роки....

Тому
поки артисти при владі-доти вони думають що Держава це цирк, а громадяни Держави це глядачі.....
На жаль коли до них дійде що це не так... може бути вже погано не тільки для них а й для Держави.
І що тобі втримає пружину від Судів Лінча?
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 16:24

  Letusrock написав:
  Faceless написав:
katso написав:И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими...

Це якщо з позиції "понад усе". Звісно що проблеми би були більшими, але чи це привід закрити всіх наприклад на 30 років? І чому ніхто не розглянув варіант перестати красти мільярдами - що автоматично б перекрило "негатив" від відкритих кордонів.
Кілька сторінок вище був гарний текст на цю тему

Стосоно закритих кордонів моя позиція така - скільки б всякі не нили, закриті кордони і мобілізація мають бути. Ефективний опір ворогу ЗМЕНШУЄ сумарну кількість жертв. Натомість швидка повна окупація - ЗБІЛЬШУЄ.
Стосовно тового тексту на рахунок рекрутингу - просто порахуй кількість бригад, які живуть за рахунок рекрутингу. В мене в СБС добровольців значно більше, ніж в лінійних, але більшість мобіки. Значна частина - ще й бусифіковані. Просто адекватніші за більшість. Азов чи 93 рекрутують ЦІННИХ СПЕЦІАЛІСТІВ. Піхота - або мобіки(теж з адекватніших), або СЗЧ, що від маньків утекли.
Стосовно міндічів - для мене це вороги. Такі самі як і х.... Їх треба знайти і знищити. Сподіваюся, колись це станеться.
UPD.: і коли пишете про рекрутинг, то пишіть за яких умов ВИ ОСОБИСТО стали б до лав ЗСУ, а не якийсь сферичний українець у вакууму, навіть не сусід чи знайомий, а ви особисто!
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:03

  UA написав:
  pesikot написав:Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".

Xуйлу сейчас верят больше, чем Найпотужнишому.
Це вже стара реальність.

Андрюша777 писав, що це така гра і Трамп не вірить

Ти віришь х..., але це суті не міняє - ніякої атаки не було
2
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:09

  sashaqbl написав:UPD.: і коли пишете про рекрутинг, то пишіть за яких умов ВИ ОСОБИСТО стали б до лав ЗСУ, а не якийсь сферичний українець у вакууму, навіть не сусід чи знайомий, а ви особисто!

Якщо відкинути що зараз від мене толку хіба в рембаті гачені ключі механіку подавати та медчастину (дай таблетку) напружувати. І то місяць... може два.
Уявимо що я молодий здоровий та стріляю з кулемета тримаючи його однією рукою, а на спині рюкзак 50 кг.
Непішов би, не бачу перспектив прийнятного результату.
В навесні 2022 році бачив.
Десь влітку 2022 року коли влада повернулася до управляння та взяла ситуацію під свій контроль, з'явилися сумніви в позитивному ході війни.
Далі лише підтвердження сумнівів.
Так війни не ведуть.
Україні везе, що з тієї сторони теж дефективні менеджери керують.
Востаннє редагувалось UA в Вів 30 гру, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:13

Центр?

  UA написав:
  pesikot написав:Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".

Xуйлу сейчас верят больше, чем Найпотужнишому.
Це вже стара реальність.
Просто в місцевого бомонду є своя думка...
Не прошибешь

зі слів Арестовича

в школі на ГО вчили: "у випадку ЯУ завертайтеся в простирадло і повзіть в сторону найближчко цвинтара"


задача для першого класу: підрахyй дрони
Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 гру, 2025 17:25, всього редагувалось 3 разів.
