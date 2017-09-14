RSS
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:02

  budivelnik написав:
  UA написав:Зе продає землю міжнародним спекулянтам по 1200 - 1500 доларів за га. Тобто окупність 2 роки.
Люди які зараз купують квартиру під оренду в Києві, з урахуванням вартості підтримання квартири в належному стані, простоїв та ін. мають окупність від 25 років.
Іноді 30-35 років.
Бо ціна купівлі квартири виросла, а ціна оренди вкрай низька.
Я бачу ти ще той зависник..
1 Що заважає ТОБІ купити по 1000-2000 доларів? Відсутність грошей?
2 Що зроблять з землею ті хто сюди привіз долари... а землю залишив на місці?
Спробують на ній заробити?
Так тоді в нас подвійний профіт
Землю - продали дурневі, які на ній працюючи нам податки від створеного буде платити....

По перше я бідний. В мене грошей нема.
По друге хто буде захищати володіння нью латифундистів?
Ти синів відправиш захищати чужі гектари?
Я б не пішов.
Нехай агрохолдинги для оборони їхньої землі ЧВК створюють.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:18

  fler написав:В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
ну от ті ЧИЯ хай і воюють за СВОЮ землю. :lol:
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:21

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Нікого я не виправдовую, ти не розумієш логіки путіна він вдарить у відповідь, був цей удар чи не був.
Ти заявляєш що наші удари по бункерам пуйла створюють в нього додаткові ракети?
цікава версія.....
Бо в принципі той де-біл і так бє всім чим має і куди хоче...от тільки руки в нього з дупи і обидві ліві, того й потрапляє постійно під протиракету...

Це неправда поки про удари по дачам один одного мови не було. Я одобряю.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:32

Наш боярин отжог :mrgreen:

https://donpatriot.news/uhylyanty-zavalyly-dnipro-smittyam-kurjozna-zayava-mera

"Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що різке збільшення кількості сміття в місті пов’язане з ухилянтами.

Відео з відповідною заявою мера поширюють Telegram-канали.

За його словами, обсяги сміття в Дніпрі зростають через людей, які ухиляються від ТЦК, залишаються вдома та активно користуються кур’єрськими доставками."
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:36

https://www.youtube.com/shorts/ckhlrOZuYo4
Кажуть праправнука Будённого задвухсотили
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:37

  _hunter написав:
  Xenon написав:по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США

А Европе это нужно - зачем? Или у "этого" какие-то карты появились? 🤔

у "этого" ивакуировавшегося карты старые, 500 ойро/мес на баварское с колбасками
зачем что то менять, правда?
или может быть Европе все таки оправить ивакуировавшихся пахать на заводы вместо халявной наливайки за счет "затянутых поясов" бюргеров???
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:40

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Letusrock
Та все просто - вибрали силовий метод бо він простіший в реалізації.
Він дійсно простіший і надійніший - це факт.
......

Так об этом и речь:
«Любая, даже самая сложная, проблема обязательно имеет простое, легкое для понимания, неправильное решение.» «Законы Мерфи» Артур Блох.
- и благодаря своец полной некомпетентности - "этот" решение легко нашел.

может "этот" Мерц в отличии от "того" Шольца найдет решение, вместо наливания халявы отправит пахать на заводы "ивакуировавшихся"?
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 21:16

  fler написав:
  UA написав:Можна було почати платити землею з весни 2024 замість сортового закону.
Скільки гектр не плодородної, песчаной землі коштує в Польші чи Німеччині?
під 40 000 доларів в Німеччині. За пісок, не чернозем.

В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.


И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?


ОТмазка властей (Залужного) почему не заминировали\фортифицировали перешейки и прилегающие земли - "они в частной собственности"
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 21:20

  katso написав:
  fler написав:
  UA написав:Можна було почати платити землею з весни 2024 замість сортового закону.
Скільки гектр не плодородної, песчаной землі коштує в Польші чи Німеччині?
під 40 000 доларів в Німеччині. За пісок, не чернозем.

В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.


И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?

чиясь земля може бути якого шейха або китайського партайгеноссе чи запоребриковського фунта або богообраного,
але як ЕШБ вважає, що менше народу більше ВВП на ніс
