fler написав: katso написав: fler написав: В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати. В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.



И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет? И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?

В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат. В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.

понятно що не будуть, але питання поки стоїть інакше- чи будуть агрохолдинги захищати свою землю ? Чи будуть олігархи захищати свої шахти і металургічні комбінати? Чи достатньо для цього впіймати на селі дядька і хай бється за нашу землю і металургію? Питання ж просте -за що воює пересічний ?Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, що різниця між 2023-м та 2024-м роками у відвоюванні та втраті територій становить мінус 1700 квадратних кілометрів на користь окупантів, для порівняння, у 2023-му цей показник був на рівні мінус 110 квадратних кілометрів. Це означає, що, навіть намагаючись наступати та контратакувати, наша держава все одно більше втрачає, пояснив він під час інтерв'ю УП."Росія швидше і якісніше адаптується до тої війни. Ми в довгу маємо не дуже оптимістичний сценарій, якщо не змінимо ситуацію грубо, але кардинально", — каже спікер, додаючи, що після операції ЗСУ у Курській області фактично вся стратегічна ініціатива знаходиться в руках росіян.Вони тим часом збільшують кількість гарячих точок на фронті, ставлячи Україну "на розтяжку". Чмут допускає, що рано чи пізно РФ "намацає" слабку ділянку, прорив на якій зможе перетравити на оперативний успіх. Зараз ЗСУ все ще протистоять цьому, але це вимагає колосальних зусиль."Якщо взяти графік, де нанести Сили оборони, які необхідні для стримування противника, втрати, накласти кількість СЗЧ, врахувати приріст від мобілізації, то, знаючи кількість Сил оборони зараз, побачимо, через скільки часу ми вийдемо в точку, коли військові втратять можливість стримувати противника на стратегічному рівні, — каже Чмут, додаючи, що завдяки таким підрахункам ОП, Міноборони та Генштаб можуть визначити, скільки часу залишилося у Сил оборони до настання точки колапсу, але на найвищому рівні до результатів можуть бути не готові. — ... Ніхто не хоче доповідати погані новини. Всі хочуть жити в ілюзії перемоги".Ця точка колапсу, продовжує спікер, є і в росіян. Але їхня стосується не ситуації на полі бою, а економіки, "і її так само можна як прискорювати, так і віддаляти".