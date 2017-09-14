|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 31 гру, 2025 01:13
fler написав: katso написав: fler написав:
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.
Захисники передадуть цю землю в субаренду тим же агрохолдінгам. Агрохолдінгі трохи схуднуть, захисники трохи потовстішають, держава отримає мотивованих захисників, про що й була мова. Далі більше мотивованих захисників = більше пахотних земель в країні.
Щодо грошей у бюджет - ну якось села вичищати під ноль від чоловіків державі цей факт не заважає, чи не так?
katso
Повідомлень: 1502
З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
Додано: Сер 31 гру, 2025 06:00
fler написав:
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам.
Цікаве питання. Оренда на 49 років у кого, у наріда? Ось з цього і виходимо- всяя земля, як і надра, належить мудрому наріду крапка
Чи ви хочете забрать те шо належить наріду і раздать наріду?
Ось і маємо те, шо наприклад залізниця повинна сплачувать за оренду землі. Якщо електричний стовп стоїть на землі, яка належить громаді- оплата оренди.
І так далі.
Відповідь Banderlog'у на питання захисту землі агрохолдінгами. Ні, захищать не будуть, ця земля не належить їм, вона орендована. Вони на кредитах працюють, можуть орендувать шо завгодно і де завгодно, згідно умов.
Експорт агрохолдінгами теж цікаве питання, наприклад для митниці зерно йде як фуражне, а там вже пшениця вищого класу. Ось і маємо.
Water
Повідомлень: 3734
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 250 раз.
Додано: Сер 31 гру, 2025 07:08
А можна було у квітні...
Schmit
Повідомлень: 5336
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
