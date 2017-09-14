RSS
  #
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:58

Schmit а хто заважає простому мобілізованому військовослужбовцю підписати контракт?
І якщо вже зайшла мова про сортовість: то вчителі мають відстрочку від мобілізації, і ту ж єОселю під 3%
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 14:10

  sashaqbl написав:Schmit а хто заважає простому мобілізованому військовослужбовцю підписати контракт?

Может быть это:
Мобилизированные граждане, уже проходящие службу в Вооруженных силах Украины, имеют право подписать контракт с Министерством обороны. В то же время, заключить контракт только на год в этом случае невозможно — минимальный срок составляет три года.

А может быть МО особо желанием не горит с обычным комбайнером контракт подписывать...
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 14:14

  sashaqbl написав:prodigy
Давай так. Я вже це писав, але напишу ще раз. Мені потрібен водій в один екіпаж. Контракт на рік, якщо можеш виконувати обовязки, ВЛК можна нарішати.


хочу нагадати вам, що працював 14 років капітаном і був відповідальний за вантаж вартістю понад 500 млн доларів і судно вартістю 80млн доларів.
військове звання старший лейтенант (отримано у 1990р)
яке у вас звання і посада?
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 14:14

  sashaqbl написав:Schmit а хто заважає простому мобілізованому військовослужбовцю підписати контракт?

Напевно щось та й заважає, якщо більшість не підписують.
Запитав у ШІ. Причин названо багато, але здивувала одна - здоров'я:
"Вимоги ВЛК для контрактників зазвичай суворіші, ніж для мобілізованих. Людина, яка придатна для служби за мобілізацією, може не пройти відбір на контракт за медичними показниками."
Отакої. Ну хіба це не сортовість?

Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 14:25

Schmit людина яка мобілізована - вона вже пройшла ВЛК. Відповідно, може підписати контракт. Повторне ВЛК не потрібне.
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 14:28

  Schmit написав:А простим мобілізованим військовослужбовцям банки навіть кредитку не відкривають.

В Україні засудженим теж банки не відкривають кредитку
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:хочу нагадати вам, що працював 14 років капітаном і був відповідальний за вантаж вартістю понад 500 млн доларів і судно вартістю 80млн доларів.
військове звання старший лейтенант (отримано у 1990р)
яке у вас звання і посада?

Молодший лейтенант, командир взводу аеророзвідки. Шкода, що ще один патріот не хоче стати водієм.
Але якщо ви напишете свою ВОС, я спробую підшукати вам посаду, яка відповідатиме вашій кваліфікації. Он для Шамана знайшов.
