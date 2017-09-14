Schmit а хто заважає простому мобілізованому військовослужбовцю підписати контракт?
І якщо вже зайшла мова про сортовість: то вчителі мають відстрочку від мобілізації, і ту ж єОселю під 3%
Додано: Сер 31 гру, 2025 13:58
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:10
Может быть это:
А может быть МО особо желанием не горит с обычным комбайнером контракт подписывать...
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:14
хочу нагадати вам, що працював 14 років капітаном і був відповідальний за вантаж вартістю понад 500 млн доларів і судно вартістю 80млн доларів.
військове звання старший лейтенант (отримано у 1990р)
яке у вас звання і посада?
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:14
Напевно щось та й заважає, якщо більшість не підписують.
Запитав у ШІ. Причин названо багато, але здивувала одна - здоров'я:
"Вимоги ВЛК для контрактників зазвичай суворіші, ніж для мобілізованих. Людина, яка придатна для служби за мобілізацією, може не пройти відбір на контракт за медичними показниками."
Отакої. Ну хіба це не сортовість?
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:25
Schmit людина яка мобілізована - вона вже пройшла ВЛК. Відповідно, може підписати контракт. Повторне ВЛК не потрібне.
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:28
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Молодший лейтенант, командир взводу аеророзвідки. Шкода, що ще один патріот не хоче стати водієм.
Але якщо ви напишете свою ВОС, я спробую підшукати вам посаду, яка відповідатиме вашій кваліфікації. Он для Шамана знайшов.
