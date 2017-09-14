RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16298162991630016301
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 02:36

  prodigy написав:
  pesikot написав:Всіх з Прийдешним Новим Роком

Бажаю всім витримки, терпіння, наснаги та не бздіти в каністру !! )

PS. Деякім бажаю розуму ! :mrgreen:
Може збудеться )


Дякую, друже!

нас не зламати :lol:
вчора не було світла 10 годин в день і пару годин в ночі
сьогодні з 8 ранку 2години on, 3 години off (15хв. як відновили), весь день тра-та-та (кулемети і ппо), я вже не звертаю уваги, святкуємо як є
герой! Головне не бздіти в каністру коли тратата наші кулемети! )
Цим і переможемо!
Вітаю всіх з днем народження батька нашого!
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4316
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 10:45

Вітаю всіх (крім ворогів) з Новим роком! Хай у 2026 році Вогняного Коня кожен буде вершником своєї долі!

ПС. Бетон, шо тобі Білорусь, ти ж у Польщу цокотіти хотів?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6041
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 11:11

  холява написав:
  барабашов написав:Ну значит не только прокатиться, но и пройти путь сссамурая
Как прошёл его Рома Сопин и тот немолодой отец, труп которого нашли за забором Белгород-Днестровского ТЦК.
Да много кто его прошёл.
Например мой знакомый Вова Р., звукорежиссёр и крайне неконфликтный парень, чей батя был знаком с семинаристом Х.
Но он тоже помер от того что тьма окутала некоторые районы нашей страны.



Зображення

Доброго Здоров,я .....ВСІМ .
Бажаю всім любити УКРАЇНУ !

Навзаєм, як бачите.... боротьба триває!
Зображення
d44
 
Повідомлень: 810
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 11:24

  d44 написав:
  холява написав:
  барабашов написав:Ну значит не только прокатиться, но и пройти путь сссамурая
Как прошёл его Рома Сопин и тот немолодой отец, труп которого нашли за забором Белгород-Днестровского ТЦК.
Да много кто его прошёл.
Например мой знакомый Вова Р., звукорежиссёр и крайне неконфликтный парень, чей батя был знаком с семинаристом Х.
Но он тоже помер от того что тьма окутала некоторые районы нашей страны.



Зображення

Доброго Здоров,я .....ВСІМ .
Бажаю всім любити УКРАЇНУ !

Навзаєм, як бачите.... боротьба триває!
Зображення

7й в потязі навангувала
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41956
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 11:35

беззаконний дурман України,
директора і бухгалтера забусификували , питтання до податкової і депутатів , як здавати звіти? так як штрафы.......АТБ переживёт а мелкие ? и налоговой пох из за че го юрлицо вовремя не сдало, даже во время ВОЙНЫ, потом доказывай в суде , украинский цирк на дроті
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16298162991630016301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 181787
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 381947
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1082983
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10458)
01.01.2026 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.