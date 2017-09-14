Бажаю всім витримки, терпіння, наснаги та не бздіти в каністру !! )
PS. Деякім бажаю розуму ! Може збудеться )
Дякую, друже!
нас не зламати вчора не було світла 10 годин в день і пару годин в ночі сьогодні з 8 ранку 2години on, 3 години off (15хв. як відновили), весь день тра-та-та (кулемети і ппо), я вже не звертаю уваги, святкуємо як є
герой! Головне не бздіти в каністру коли тратата наші кулемети! ) Цим і переможемо! Вітаю всіх з днем народження батька нашого!
барабашов написав:Ну значит не только прокатиться, но и пройти путь сссамурая Как прошёл его Рома Сопин и тот немолодой отец, труп которого нашли за забором Белгород-Днестровского ТЦК. Да много кто его прошёл. Например мой знакомый Вова Р., звукорежиссёр и крайне неконфликтный парень, чей батя был знаком с семинаристом Х. Но он тоже помер от того что тьма окутала некоторые районы нашей страны.
Доброго Здоров,я .....ВСІМ . Бажаю всім любити УКРАЇНУ !
беззаконний дурман України, директора і бухгалтера забусификували , питтання до податкової і депутатів , як здавати звіти? так як штрафы.......АТБ переживёт а мелкие ? и налоговой пох из за че го юрлицо вовремя не сдало, даже во время ВОЙНЫ, потом доказывай в суде , украинский цирк на дроті
⚡️Война в Украине продлится как минимум до 2027 года, Трамп может пожертвовать Тайванем, препаратов для похудения станет больше: The Economist опубликовал свой прогноз на 2026 год
Главное: 1) Сейчас - мир Трампа и мы все живем в нем. Так будет до тех пор, пока он остается в Белом доме; 2)Если повезет, новой войны в Газе не будет. Но, война в Украине продолжится. Трамп полностью переложит ответственность за поддержку Украины на Европу. Европа может её не "потянуть"; 3) Большинство (74%) считает, что мирного соглашения между Украиной и рф не будет до 1 января 2027 года; 4) В Азии Трамп может пожертвовать Тайванем ради соглашения с Китаем; 5) Богатые страны живут не по средствам, риск кризиса на рынке облигаций возрастает; 6) "Пузырь" инвестиций в ИИ может лопнуть. Это может стать серьезным шоком для экономики.
budivelnik написав:Черчіль Мене часто питають за що ми боремось.... Можу відповісти Перестанемо боротись-тоді побачите.
У Черчилля была объявленная война и коалиция государств, готовых идти до конца. У Украины — неформальная война и партнёры, которые не воюют.
Черчилль: стратег старой школы работал с институтами говорил неприятную правду проигрывал выборы после войны, кстати Зеленский: медиапрезидент управляет через образ и эмоцию подменяет цель формой не формулирует «конечное состояние войны»
Только умственно неполноценненный не понимает, что выиграть у росии невозможно
Черчилль говорил это, имея за спиной объявленную войну, мобилизованную страну и союзников. Использовать его фразу в наших условиях — это подмена стратегии риторикой.
Мені все одно якого кольору кішка-головне щоб вона ловила мишей.... Те що Порошенко був би кращий від Зеленського як стратег-мені очевидно Але це ж саме не очевидно для більшості населення... Тому Якщо населення вибрало артиста і артист керує населенням так як вміє - то можливо саме цей варіант найкращий для ЦЬОГО населення.