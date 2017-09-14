RSS
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 20:51

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  Vadim_ написав:их группировки держали практически всю москву

и сейчас держат
кацапы просто жидко ходят под себя только при виде чеченов

Это личная зарисовка с окружающего мирка замкадья или в интернете прочитано?

это зарисовка реалий жизни всех москвичей которые живут без "синего ведра" на крыше авто)
Прохожий
 
Повідомлень: 14250
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 20:52

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  Vadim_ написав:их группировки держали практически всю москву

и сейчас держат
кацапы просто жидко ходят под себя только при виде чеченов

Это личная зарисовка с окружающего мирка замкадья или в интернете прочитано?

в живую видел с начала 90 до 00, но ,

они любят смелых

захожу с знакомым китайцем ,в москве,1994,он сдаёт ранее купленнный им жд билет в китай , получив бабки к нему подходят 5 ребят и я ,понимая ситуацию с пол взляда, я им гвворю что это мой друг , не трогайте, они шо то по своему поговорили и отошли , мы ушли с деньгами и не побитые
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4299
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 21:03

Скільки людей лишиться в Україні?
Півтори роки тому я вас попереджував...
UA
 
Повідомлень: 10028
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2377 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 21:04

  budivelnik написав:хоча ШІ каже що цитату ПРИПИСУЮТЬ Черчілю

Так і потрібно писати - "приписують".

  budivelnik написав:Якщо 50%+1 особа БОРЯТЬСЯ - то з точки зору математики це вже МИ (група яка МОЖЕ виступати від імені України)

В ВСУ наразі біля мільйона громадян. Про які 50%+1 мова? Ті, хто не у ВСУ, не можуть казати "ми". Правильний варіант - "Мільйон громадян України борються". Якщо вже і використовуєш приписані комусь слова, то хоча б зрозумій їх суть - у Британії майже усі у тій чи іншій формі фізично брали участь у війні, навіть майбутня Королева. Прочитай повідомлення Бандерлога про те, що навіть побут солдатів на них самих, і згадай "патріотку", яка чухнула у потужне новорічне турне Європою замість того, щоб займатись побутом солдат. Про які "ми" мова? У часи Черчіля хтось чухав у новорічні турне? Чи усі, усі громадяни країни ділили одну долю і були в однакових умовах? Він мав право говорити "ми". "Ми" в Україні не має, оскільки кожен живе у різній Україні в залежності від віку, статі, близькості до влади і т.д.
АндрейМ
 
Повідомлень: 692
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 21:13

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:беззаконний дурман України,
директора і бухгалтера забусификували , питтання до податкової і депутатів , як здавати звіти? так як штрафы.......АТБ переживёт а мелкие ? и налоговой пох из за че го юрлицо вовремя не сдало, даже во время ВОЙНЫ, потом доказывай в суде , украинский цирк на дроті

Хто-небудь щось зрозумів з написанного ? ...

Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.
UA
 
Повідомлень: 10028
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2377 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 21:23

  UA написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:беззаконний дурман України,
директора і бухгалтера забусификували , питтання до податкової і депутатів , як здавати звіти? так як штрафы.......АТБ переживёт а мелкие ? и налоговой пох из за че го юрлицо вовремя не сдало, даже во время ВОЙНЫ, потом доказывай в суде , украинский цирк на дроті

Хто-небудь щось зрозумів з написанного ? ...

Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.

вірно
попробуй закрой :mrgreen: ,откріть пожалуйста а закріть могут не только лишь все(с).
звичайна людина яка ,поки шо , плате податки ,які пиз,ять "патриоти" у вишиванках та крашанки па 17
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4299
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
 
