Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:11
Hotab написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував
Вадік чувак унікальний, просто.
Я розумію проблему здати екзамен там, де ти не їздив раніше.
Можна не помітити знаки, розпилити увагу туди, де не треба було її відволікати. Але в рідному (відносно невеликому) місті Дніпро … не могти здати ще треба примудрись.
Ну моментів на чому можна завалити море. Реально замахаєтесь огризатися. Сперечатись на заяви "а ви не подивились туди і туди", "перетнули суцільну" (там де її не було), я вже не кажу про купу задрочок з дуже неочевидними на перший погляд причинами заборони зупинки, це треба детально пропрацювати кожен маршрут
Faceless
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:31
Hotab написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував
Вадік чувак унікальний, просто.
Я розумію проблему здати екзамен там, де ти не їздив раніше.
Можна не помітити знаки, розпилити увагу туди, де не треба було її відволікати. Але в рідному (відносно невеликому) місті Дніпро … не могти здати ще треба примудрись.
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:35
UA написав: Hotab написав: Faceless написав:
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував
Вадік чувак унікальний, просто.
Я розумію проблему здати екзамен там, де ти не їздив раніше.
Можна не помітити знаки, розпилити увагу туди, де не треба було її відволікати. Але в рідному (відносно невеликому) місті Дніпро … не могти здати ще треба примудрись.
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
Це тільки одна помилка. Ще є шанси
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:38
Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть
не настільки просто, хоча я й не пробував
настал 5 год войны
Хто хочет тот ищет, рука лицо , 10гривен, а некоторые говорят шо війна в Україні...
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:46
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть
не настільки просто, хоча я й не пробував
настал 5 год войны
Хто хочет тот ищет, рука лицо , 10гривен, а некоторые говорят шо війна в Україні...
То ви шукали? Все з вами ясно:)
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:55
Faceless написав:
То ви шукали? Все з вами ясно:)
я не шукав але згдно закону вимоги штучні
Цена пластика в Україні
10 тысяч ,маладой человек.....
