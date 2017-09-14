|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 02 січ, 2026 09:43
Так мы узнали што майор ВВС "Бабакин, онжнеНадяГавченка", сразу описля Занзибару устроился в Киевское ГАИ и теперь принимает экзамен по вождению(на любимом его ГАЗ-53), где перед началом движения надо отрегулировать карбюратор и подёргать за все хомуты в моторном отсеке.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5596
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:24
UA написав:
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4318
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:42
Vadim_ написав: UA написав:
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
Як все запущено...
Все по ПДР, справність приладів, без яких не дозволяється починати рух.
Ви так і теорію завалите
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37184
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:56
Faceless написав: Vadim_ написав: UA написав:
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
Як все запущено...
Все по ПДР, справність приладів, без яких не дозволяється починати рух.
Ви так і теорію завалите
як перевірити гальма не почавши рух?А ЦЕ ГОЛОВНЕ-ГАЛЬМА, візуально не сняв колёса не провериш состояние колодок.
как на незнакомой машине проверить когда там менялось масло и тормозная жидкость ?
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 02 січ, 2026 11:12, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4318
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:03
И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5596
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:10
барабашов написав:
И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.
я у клятих москалів сдал теорию со второго раза , практику с первого , никаких за.бов , і хто тоді вороги у державі...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4318
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:12
Vadim_ написав:
як перевірити гальма не почавши рух? візуально не сняв колёса не провериш состояние колодок.
как на незнакомой машине проверить когда там менялось масло и тормозная жидкость ?
Читайте перелік дій перед початком руху
барабашов написав:
И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.
От ж дремучий сексизм.
Здають доречі, самостійно і безкоштовно, і часто краще, ніж чоловіки
В мене дружина сама здавала без жодних хабарів
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37184
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:14
Vadim_ написав: барабашов написав:
И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.
я у клятих москалів сдал теорию со второго раза
, практику с первого , никаких за.бов , і хто тоді вороги у державі...
Як взагалі можна завалити теорію?
Хай краще задрочують, але змусять вивчити ПДР і бути уважними.
Ви схоже їх вже геть забули
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37184
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:21
Faceless написав: Vadim_ написав:
як перевірити гальма не почавши рух? візуально не сняв колёса не провериш состояние колодок.
как на незнакомой машине проверить когда там менялось масло и тормозная жидкость ?
Читайте перелік дій перед початком руху
барабашов написав:
И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.
От ж дремучий сексизм.
Здають доречі, самостійно і безкоштовно, і часто краще, ніж чоловіки
В мене дружина сама здавала без жодних хабарів
Якшо що то здаю не я , дитина , вже три рази.
просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали .
и заезжали учебные авто на майданчик под ЗНАК запрещающий усім крім авто СЦ
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4318
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|182228
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|382590
|
|
|6076
|1083989
|
|