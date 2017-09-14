RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 10:40

друг врага враг

  _hunter написав:Да нет же: "хорошим словом и револьвером ..." - Мордор гораздо приятнее с землей ровнять - если за это "спасибо можно получить".

Україні: "друг врага враг"? Чи як?
flyman
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 10:41

  flyman написав:
  pesikot написав:"Чудовий" початок року ...

Трамп-миротворець ...


ще один сочуствующій камраду Мадуро і осуждающій грінго


камрад мадурос :D

схоже на то що угода по Україні буксує і рф збирається дотискати саме на своїх умовах
тому для балансу Трамп обрізає щупальця вісі зла на своєму континенті
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:вчора ж викладав відео з іраномайданом


стандартна шняга раз на 3 роки
нема у цих юнаків у розових штанішках методів проти нащадків Хомейні
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 10:50

Розыск

Друзья.
На сайте мвс указано:

Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності: ВІДСУТНІ Відомості про наявність незнятої чи непогашеної судимості: ВІДСУТНІ Відомості про розшук: ВІДСУТНІ


В каком я могу оказаться розыске? И что это за законодательство?
Почему все вокруг говорят о каком то розыске, по которому мусора забирают людей в неизвестном направлении?

Это какая-то то табличка ексель?

Что говорит закон.

Розыск в Украине — это исключительно процессуальный статус, который существует только в рамках:
кримінального провадження
або виконавчого провадження (аліментники и т.п.)
И оформляется исключительно органами МВС / Нацполіції
на основании:
ухвали слідчого судді
або постанови слідчого / суду
з внесенням до офіційних реєстрів МВС
Если на сайте МВС указано:
кримінальна відповідальність — відсутня
судимість — відсутня

розшук — відсутній
Юридически я НЕ нахожусь в розыске. Точка.
Бетон
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ізольда Павлівна одобряє вторженіє .
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 10:57

  Hotab написав:Ізольда Павлівна одобряє вторженіє .


А Лариса Іванівна висловлює солідарність з антиколоніальною боротьбою народів Венесуели, Гондураса та Лівії?

fox767676
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:02

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Ізольда Павлівна одобряє вторженіє .


А Лариса Іванівна висловлює солідарність з антиколоніальною боротьбою народів Венесуели, Гондураса та Лівії?


І свободу каракалпакській народній республіці!
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

до пори до часу вважав що мадуроси мають право на існування
поки не поспілкувався з місцевими
дізнався жахи та тонтон-макутовщину до яких України тільки почала наближатися
і нема більше співчуття


fox767676
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:06

  Бетон написав:Друзья.
На сайте мвс указано:

Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності: ВІДСУТНІ Відомості про наявність незнятої чи непогашеної судимості: ВІДСУТНІ Відомості про розшук: ВІДСУТНІ


В каком я могу оказаться розыске? И что это за законодательство?
Почему все вокруг говорят о каком то розыске, по которому мусора забирают людей в неизвестном направлении?

Это какая-то то табличка ексель?

Что говорит закон.

Розыск в Украине — это исключительно процессуальный статус, который существует только в рамках:
кримінального провадження
або виконавчого провадження (аліментники и т.п.)
И оформляется исключительно органами МВС / Нацполіції
на основании:
ухвали слідчого судді
або постанови слідчого / суду
з внесенням до офіційних реєстрів МВС
Если на сайте МВС указано:
кримінальна відповідальність — відсутня
судимість — відсутня

розшук — відсутній
Юридически я НЕ нахожусь в розыске. Точка.

Розшук - в рамках КПК
Привід - в рамках КУпАП
ТЦК подає в поліцію на привід порушника.
Сленгово називають всі «розшук» , що вносить плутанину
Але «привід» є законним, якщо є підстави притягти до адмін відповідальності, а місце порушника невідоме
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:06

  flyman написав:
  _hunter написав:Да нет же: "хорошим словом и револьвером ..." - Мордор гораздо приятнее с землей ровнять - если за это "спасибо можно получить".

Україні: "друг врага враг"? Чи як?

Оно в обратную сторону не работает. Да и зеля ж только с Бритами обязанность воевать подписал, вроде?
