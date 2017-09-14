|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:10
Shaman написав: Letusrock написав:
Шо там у нас, кримський кавоман пішов на підвищення, з керівника розвідки на секретарку?
як собі дозволяють перелякані ухилянти накидати на одного з ключових керівників... й чомусь це в декого не викликає ніяких заперечень...
а забув, до обісцяних краще просто не підходити
При всій повазі до Буданова, але він медійна особистість. В поганому сенсі цього слова. Є звісно і хороші речі, але й багато х... начудив. Тому не треба його ідеалізувати.
Щодо призначення - ІМХО, найкраще висловився Симороз:
призначення Буданова означає, що Зеленський планує і далі будувати антиконституційну систему з посадою віцепрезидента, яка не передбачена українським законодавством.
sashaqbl
Повідомлень: 2456
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:12
Shaman написав:
давайте тоді про наболіле
«Зрив мобілізації — це одна з найбільш успішних операцій російських спецслужб»
Давайте. Мене болить, що в мене водія нема. Штатка досі не заповнена, хоча готові брати на частину посад ледь не кого попало. А ви під впливом російських спецслужб морозитесь від мобілізації.
sashaqbl
Повідомлень: 2456
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:15
Shaman написав:
а від якої посади відмовився ти? найкращий постачальник аналізів?
бачите, saschaqbl, ви тепер ікона найбільш махрових ухилянтів - бо вони тепер накидають, посилаючись на вас
Він сцикло. Його можна мобілізувати більки через бусік. Тому я не збираюся витрачати на нього свій час.
Але ж ти патріот. ЗСУ потрібні люди!
sashaqbl
Повідомлень: 2456
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:19
_hunter написав: flyman написав: Banderlog написав:
А шо случілось?
воїни світла й демократії продовжують любити нафту? Який нежданчик.
ще один сочуствующій камраду Мадуро і осуждающій грінго
Да нет же: "хорошим словом и револьвером ..." - Мордор гораздо приятнее с землей ровнять - если за это "спасибо можно получить".
Что там режимы с местными творят - никого не интересует - 4 года тому доказательство.
katso
Повідомлень: 1506
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:21
fox767676 написав:
камрад мадурос
схоже на то що угода по Україні буксує і рф збирається дотискати саме на своїх умовах
тому для балансу Трамп обрізає щупальця вісі зла на своєму континенті
Є ще й інша сторона медалі.
Для "Drill baby, drill" - поптрібна нормальна ціна на нафту. Крім нарощуванння власного видобутку треба ще й вишибати конкурентів з ринку.
Санкції проти лукойлу подіяли ненадовго. Блокада Венесуели теж не сильно підняла ціни. Тому вирішили ще трошки бензину у вогонь додати...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 03 січ, 2026 11:27, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Повідомлень: 2456
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:24
_hunter написав: flyman написав: _hunter написав:
Да нет же: "хорошим словом и револьвером ..." - Мордор гораздо приятнее с землей ровнять - если за это "спасибо можно получить".
Україні: "друг врага враг"? Чи як?
Оно в обратную сторону не работает. Да и зеля ж только с Бритами обязанность воевать подписал, вроде?
максима "враг моєго врага" не для цього випадку
flyman
Повідомлень: 41979
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:26
prodigy написав:
Трамп бомбить Венесуелу, СВО2.0
"Вы не понимаете, это другое (с)"🤣
Паблики пишут о взрыве нефтеперерабатывающего завода в столице Венесуэлы.
Также в Каракасе начались перебои со светом.
katso
Повідомлень: 1506
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:28
flyman написав: _hunter написав: flyman написав:
Україні: "друг врага враг"? Чи як?
Оно в обратную сторону не работает. Да и зеля ж только с Бритами обязанность воевать подписал, вроде?
максима "враг моєго врага" не для цього випадку
так другой - просто нет. Я это имел в виду.
_hunter
Повідомлень: 11222
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:33
_hunter написав: katso написав: prodigy написав:
Трамп бомбить Венесуелу, СВО
2.0
"Вы не понимаете, это другое (с)"🤣
Опа-опа! - а пост-то не удалили, учетку не забанили. Да и коментов ура-патриотов не видно 🤔
Воистину "Вы не понимаете, это другое“ (с)
За 4 минуты?
Сибарит
Повідомлень: 9223
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21715 раз.
