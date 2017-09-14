якраз освіта в нас набагато доступніше - гадаю за студентами просто полюють -й модна вчитися віддалено..
ти правий за студентами просто полюють ческопольські бусики тцк мода вчитись віддалено чомусь не приводить до того що поляки їдуть поступати в доступніший український вуз. Но то таке... іще одна загадка.
У нас вища освіта для негромадян практично виключно на контрактній основі, були якісь зокрема квоти для румунських українців, але то крайня рідкість. В Польщі ж багатьом українцям вдається пройти на гранти, які самі поляки не годні подужати. А дотації ЄС помагають все це утримувати.
Агентурна робота не пояснює чому військові підрозділи перейшли майже поголовно, так ж і чому переходила поліція і 22му на окупованих територіях. Коли нашим платять 10тисяч а сусідам 30 за ту саму роботу то сєпарські настрої серед силовиків легко пояснимі достатньо разом бухнути в генделику.
тому що в "силовики"(поліція, митниця, податкова, прокуратура, суд) з 18років йшли не для захисту закону, і населення від умовних злочинців, а тому що після розподілу сфер впливу в кінці 90х (коли дрібних злочинців пересаджали, а з ворАми в законі уклали договір про контроль за бізнесом) менти (ДАЇ) і інші стали головними бандитами в країні, а для них гроші на першому місці
як приклад, на окупованих територіях в перші два роки 22-23 місцеві сірі кардинали (включно з мерами городів і старостами сіл) швидко знайшли порозуміння з владою окупанта і продовжували вести бізнес (яскравий приклад директор Пономарев) https://glavcom.ua/country/criminal/nar ... 44495.html[/quote] Святое ГАИ конца 90х не трожьте. Кравченко наводнил его кадрами только что с вузовской скамьи, чтоб быстрей перейти на европейские методы работы и главное - повысить скорость реагирования на криминальные нововведения и новшевства. По поводу Пономарёва(АзМол) Опускаем тему ОПЗЖ и второго паспорта ватного предателя. Что ему надо было делать с заводом в сданном за 24 часа Бердянске? Сжечь, взорвать? И где надо было ему найти сырьё на грузинский завод допустим 1го марта 22го? Закупить у дружественного Ирана? Или Сирии?
Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни? Чи "ета другоє")). Що там каже міжнародне право і статут ООН P.S. Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".
Letusrock написав:Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни?
справедливості заради - засудив така зворушлива смичка воуків з мадуросами-сапатистами-вьєтконгівцями про те, що Україна стала розмінною монетою у геополітичнах ігрищах я ще писав у 90х у шкільних контрольних роботах з Історії України, жириновський нервово палить у пеклі
Поки що - цікава особливість До влади у Венесуелі прийшла зам Мадуро.... Якщо її не будуть викрадати а з Венесуели почнуть потихеньку знімати санкції- то це не те саме що педерація зробила в 2014 чи в 2022