alex_dvornichenko написав: ЛАД написав: Если бы удалась высадка десанта в Киеве, захват Президента и правительства Украины и война закончилась за несколько дней, это не было бы агрессией?

"Чесно- не знав." Если бы удалась высадка десанта в Киеве, захват Президента и правительства Украины и война закончилась за несколько дней, это не было бы агрессией?"Чесно- не знав."

"Если бы" - это туфта на постном масле, если бы у трупина были мозги и компетентная разведка, он бы знал что так не получится и не полез. Но маемо шо маемо - 4 летнюю мясорубку. И раз у одно вышло за пол дня, то глупо рассуждать, а "если" у того у кого не получилось. Судят по делам, а не по намерениям.

И вообще это фантазии на тему "если" из российской методички уже бесят. "Если бы мы не начали первыми, то Украина напала бы". Так это же был бы джек пот! ВОевать на чужой территории с статусом агрессора это гиблое дело.

Вы намешали всё, что можно.Я не знаю плана десантной операции и не знаю причин её провала.Думаю, вы тоже.Но я и не собирался обсуждать все "если бы". И "российские методички" тут совершенно не при чём.Написал, что агрессия США против Венесуэлы ничем не отличается от агрессии РФ против Украины. Разница только в успешности десантной операции.И даже при успешности российского десанта это всё равно было бы агрессией.Посмотрим, что будет дальше в Венесуэле. Сухопутную операцию США пока не начинали.И ещё раз.Я не обсуждаю конкретные военные действия.Написал только о том, что все "международные законы" и разговоры о том, что "мир изменился", очень мало стОят. Главный вопрос, как и 100, и 1000 лет назад, это. Если она есть, то все разговоры о "международных законах" и "изменившемся мире" побоку. Правда, оценки силы бывают ошибочными. Как и произошло с российской агрессией.