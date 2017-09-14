ЛАД написав:Если бы удалась высадка десанта в Киеве, захват Президента и правительства Украины и война закончилась за несколько дней, это не было бы агрессией? "Чесно- не знав."
"Если бы" - это туфта на постном масле, если бы у трупина были мозги и компетентная разведка, он бы знал что так не получится и не полез. Но маемо шо маемо - 4 летнюю мясорубку. И раз у одно вышло за пол дня, то глупо рассуждать, а "если" у того у кого не получилось. Судят по делам, а не по намерениям. И вообще это фантазии на тему "если" из российской методички уже бесят. "Если бы мы не начали первыми, то Украина напала бы". Так это же был бы джек пот! ВОевать на чужой территории с статусом агрессора это гиблое дело.
Вы намешали всё, что можно. Я не знаю плана десантной операции и не знаю причин её провала. Думаю, вы тоже. Но я и не собирался обсуждать все "если бы". И "российские методички" тут совершенно не при чём. Написал только о том, что агрессия США против Венесуэлы ничем не отличается от агрессии РФ против Украины. Разница только в успешности десантной операции. И даже при успешности российского десанта это всё равно было бы агрессией. Посмотрим, что будет дальше в Венесуэле. Сухопутную операцию США пока не начинали.
И ещё раз. Я не обсуждаю конкретные военные действия. Написал только о том, что все "международные законы" и разговоры о том, что "мир изменился", очень мало стОят. Главный вопрос, как и 100, и 1000 лет назад, это сила. Если она есть, то все разговоры о "международных законах" и "изменившемся мире" побоку. Правда, оценки силы бывают ошибочными. Как и произошло с российской агрессией.
НА БОРТУ АВИАБАЗЫ AIR FORCE ONE, 4 января (Reuters) - Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил военными действиями против правительства Колумбии, заявив журналистам, что такая операция «звучит для меня неплохо». «Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не собирается долго этим заниматься», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета Air Force One, очевидно, имея в виду президента Колумбии Густаво Петро. На прямой вопрос о том, будут ли США проводить военную операцию против страны, Трамп ответил: «Мне это кажется вполне разумным». Эти комментарии прозвучали после того, как Соединенные Штаты в ходе дерзкой операции захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и доставили его в Нью-Йорк для предъявления обвинений в торговле наркотиками.
candle645 написав:А тупо платити 22000 В ПФ для для виплати пенсій ….Хотабам - неправильно та надто багато.
Скільки має отримувати рядовий ЗСУ при штабі (а не 100 дол на місяць озвучені раніше) ми почули саме тоді, коли пан candle646 став таким особисто. Очевидно вже по традиції «правильний» розмір військової пенсії від Кендела ми почуємо тоді, коли він сам буде в цій ролі 😅 Я так думаю там теж за основу буде взяте «30дол за годину» , ну і 70-90% від місячної зп . Я згоден, прошу перерахунок по Кенделу!! 😅
katso написав:Прочитал про Венесуэлу на просторах Линекдина (ниже мой перевод с английского):
"Абсолютное безумие. Венесуэла имела в резервах 303 миллиарда баррелей нефти, которые сейчас, если верить Трампу, переходят под контроль США. Цена нефти = $57\баррель, что делает стоимость всех резервов Венесуэлы равной 57 х 303 млрд = 17.3 триллиона долларов Таким образом, США получили активов на сумму превышающую ВВП любой страны исключая ВВП США и Китая. Например это в 4 раза больше ВВП Японии. Люди еще не понимают, как сильно изменится мир после этого" конец цитаты
Жалко что нельзя вот также легко посчитать сколько приобрели США на внезапно ушедшей из информационного поля ресурсной сделке с Украиной
Агресія не проти Венесуели як держави, чи венесуельців як народу, чи навіть частини його, скажімо "боліварців" які примушують до "боліварської мови" і "батько їх Болівар". Всього навсього проти однієї особи (хай ще жінка-декабристка), по легенді "наркобариги міжконтинентального масштабу".
Тут чомусь "борця за незалежність" Норьєгу не згадують. А мали би.
А те що приписує ЛАД "імперцям в США" це хіба в"єтнамська "СВО" 50+ років тому.
ЛАД написав:Агрессия США против Венесуэлы ничем не отличается от агрессии РФ против нас.
Війська США окупували 25% Венесуели, розстріляли десятки тисяч цивільних, згвалтували жінок, дітей вивезли до концтаборів, підірвали ГЕС, знищили мости, нафтовидобуток, 10 мільйонів венесуельців втекли до сусідніх держав? Чесно- не знав.
1. Ещё не вечер.
Шож, почекаємо вечора, коли US почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців. Якщо не почне, то шо буде?
Путин тоже не планировал такую войну. Рассчитывал на "СВО" и "Киев за 3 дня". Если бы удалась высадка десанта в Киеве, захват Президента и правительства Украины и война закончилась за несколько дней, это не было бы агрессией? "Чесно- не знав."
Було-би розстріляно, закатовано, згвалтовано, пограбовано, знищено. Приклад- окуповані території. Чи ви думали пуйло тихесенько викраде зезидента і на цьому все завершиться?