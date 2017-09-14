МОЖЕТ ВЛАСНИКИ ЗАШЕВЕЛЯТСА И ПОпросят президента надати Україні шось...
а чим її прибирати, ганчірками ? пиз,ец , там ливн'вка вся в реку Днепр.
ото если бі спирт , его прибрали би ще до приїзду МНС
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:04
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та ну?
І водночас фсб там гуляє як вдома
І? Надання свої територій і ресурсів для нападу на іншу державу це така сама участь в агресії. Чи як ви думаєте, чого я ще в 22 році цю тему назвав саме "напад росії і білорусі".
Звісно то більше їх проблема, але факт в тому, що їх медіапростір повністю підім'ятий російським. Коли в Білорусі були заворушення, з росії на білоруські канали приїздили "спєци" щоб вчити місцевих "як надо пропаганду вєсті".
Ви пропустили слово "тепер". Бо проросійська правляча партія, на російських грошах, просунула зміни для концентрації в свої руках влади.
Отожбо й начебто. Проросійська партія на російські гроші контрольована російським олігархатом.
Ну вам не хочеться бачити різниці то нехай "отговоркі".
Може, фінську мову знищили як білоруську?
Може, на фінських ЗМІ радянські пропагандисти російською мовою формували інформаційну політику?
Чи розміщав срср на території Фінляндії військові бази? (я чесно не цікавився)?
Чи працювала поліція Фінляндії настільки тісно з кдб, що виконувала на території Фінляндії прямі розпорядження кдб?
У вас є відповіді на всі ці питання? І чого взагалі порінювати ситуацію з режимом фінляндизації, в яку Фінляндія потрапила після закінчення другої світової, яка для неї обернулася фактично поразкою з необхідністю сплати репарацій?
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:10
Признавала, признавала ... а потом произошло 24.02.2022 ... а что случилось ?
Может пояснишь ..
Не говоря уже о том, что в 2014 Россия аннексировала Крым
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:10
Проблема в том, что Штаты фабрики остановят. Гарантия - почти 100%.
Ну и другая проблема: есть серьезная опасность, что Тайвань может стать началом чего-то более глобального
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:11
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:18
Чому? Чому Тайвань має перестати продавати чіпи США? Я не бачу причин.
"Гарантия - почти 100%." - ну звідки ці фантазії?
Може і є така опасность. Але яка це проблема і для кого? РФ напала на Україну(її сферу інтересів), США на Венесуелу(її сфера інтересів), а Китай що? Тайвань це його сфера інтересів! В чому проблема? Китай явно потужніший ніж РФ і не уступає по потужності(економічній) США. Тому для Китаю це не проблема - всім можна і йому можна.
