Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:04
Господар Вельзевула написав:
х... розлив олію у Дніпрі.
300 тонн. Корки страшні, проїзд перекрито і збирати олію будуть дні зо три.
Падло.
МОЖЕТ ВЛАСНИКИ ЗАШЕВЕЛЯТСА И ПОпросят президента надати Україні шось...
а чим її прибирати, ганчірками ? пиз,ец , там ливн'вка вся в реку Днепр.
ото если бі спирт
, его прибрали би ще до приїзду МНС
Vadim_
Повідомлень: 4393
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
-
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:09
ЛАД написав:
Не зовсім кишеньковий
Та ну?
ЛАД написав:
Чиї інтереси обслуговують силовики, не знаю, але в першу чергу інтереси того самого "кишенькового президента".
І водночас фсб там гуляє як вдома
ЛАД написав:
Війська йдуть, літаки літають, але біларуси не воююють в Україні.
І? Надання свої територій і ресурсів для нападу на іншу державу це така сама участь в агресії. Чи як ви думаєте, чого я ще в 22 році цю тему назвав саме "напад росії і білорусі".
ЛАД написав:
Культурною політикою нехай переймаються самі біларуси. Навряд чи їм Путін забороняє видавати книжки біларуською.
Звісно то більше їх проблема, але факт в тому, що їх медіапростір повністю підім'ятий російським. Коли в Білорусі були заворушення, з росії на білоруські канали приїздили "спєци" щоб вчити місцевих "як надо пропаганду вєсті".
ЛАД написав:
В Німеччині (і не тільки) президент теж "просто формальна фігура". То й що?
Ви пропустили слово "тепер". Бо проросійська правляча партія, на російських грошах, просунула зміни для концентрації в свої руках влади.
ЛАД написав:
Вони копіюють російське законодавство самі чи їх до цього тось примущує? Начебто, самі. То які питання?
Отожбо й начебто. Проросійська партія на російські гроші контрольована російським олігархатом.
ЛАД написав:
А насчёт Финляндии это уже просто отговорки.
Ну вам не хочеться бачити різниці то нехай "отговоркі".
Може, фінську мову знищили як білоруську?
Може, на фінських ЗМІ радянські пропагандисти російською мовою формували інформаційну політику?
Чи розміщав срср на території Фінляндії військові бази? (я чесно не цікавився)?
Чи працювала поліція Фінляндії настільки тісно з кдб, що виконувала на території Фінляндії прямі розпорядження кдб?
У вас є відповіді на всі ці питання? І чого взагалі порінювати ситуацію з режимом фінляндизації, в яку Фінляндія потрапила після закінчення другої світової, яка для неї обернулася фактично поразкою з необхідністю сплати репарацій?
Faceless
Повідомлень: 37192
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
-
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:10
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Чечня не є окремою державою, вона входить до складу РФ. Абсолютно офіційно. І як я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, не була ніким визнана, навіть коли проголосила свою незалежність.
Нашу незалежність коцаби вже теж не визнають. «Ленін помилково подарував»
«Ленін помилково подарував», но РФ признаёт государство Украина
, имеет с ней дипломатические отношения (точнее, имела до 24.02.2022) и, главное, государство Украина
признано ООН и всеми странами мира.
Признавала, признавала ... а потом произошло 24.02.2022 ... а что случилось ?
Может пояснишь ..
Не говоря уже о том, что в 2014 Россия аннексировала Крым
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 05 січ, 2026 17:13, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлень: 13041
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
-
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:10
andrijk777 написав: _hunter написав: andrijk777 написав:
......
Хоча з другого боку можна вважати Тайвань втраченим для США, але мені якось пофіг на Тайвань.
Зря: телефон, с которого вы пишете - сделан на тайваньском чипе (если не совсем кетай, конечно)...
А що з чіпами? Чіпи продовжать робити як робили. В чому проблема?
Проблема в том, что Штаты фабрики остановят. Гарантия - почти 100%.
Ну и другая проблема: есть серьезная опасность, что Тайвань может стать началом чего-то более глобального
_hunter
Повідомлень: 11254
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
2
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:11
ЛАД написав:Hotab
Я понимаю, когда вы возражаете _hunter
"у.
Но не понимаю, когда вы поддерживаете диванных патриотов.
Какая дешевая манипуляция ... явно у ЛАДа когнитивные проблемы ...
pesikot
Повідомлень: 13041
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:18
_hunter написав: andrijk777 написав: _hunter написав:
Зря: телефон, с которого вы пишете - сделан на тайваньском чипе (если не совсем кетай, конечно)...
А що з чіпами? Чіпи продовжать робити як робили. В чому проблема?
Проблема в том, что Штаты фабрики остановят. Гарантия - почти 100%.
Ну и другая проблема: есть серьезная опасность, что Тайвань может стать началом чего-то более глобального
Чому? Чому Тайвань має перестати продавати чіпи США? Я не бачу причин.
"Гарантия - почти 100%." - ну звідки ці фантазії?
Може і є така опасность. Але яка це проблема і для кого? РФ напала на Україну(її сферу інтересів), США на Венесуелу(їх сфера інтересів), а Китай що? Тайвань це його сфера інтересів! В чому проблема? Китай явно потужніший ніж РФ і не уступає по потужності(економічній) США. Тому для Китаю це не проблема - всім можна і йому можна.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 05 січ, 2026 17:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Повідомлень: 7198
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:23
fler написав:
Внимание, вопрос - где вы нашли фантазии в посте buratinyo?
Там суцільні фантазії. Майже усі пости buratinyo - це фантазії. Там без сміху читати неможливо.
Внимание, вопрос - где вы нашли "не фантазии" в посте(крайньому) buratinyo?
andrijk777
Повідомлень: 7198
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:24
ЛАД написав:Hotab
Я понимаю, когда вы возражаете _hunter
"у.
Но не понимаю, когда вы поддерживаете диванных патриотов.
Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.
Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.
И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.
Вы взрослый и весьма неглупый человек. Офицер.
Вы могли бы понимать, что судить надо не по словам, а по делам. Но почему-то на форуме вас устраивают именно слова. Даже тогда, когда они явно, скажем мягко, не особо умные, но зато "патриотичные".
Не понимаю.
По чиїм діям треба судити?
Збіглого хунтера, туповатого Барабашова в Стамбулі, чи може переляканого летусрока?
Доказів дій тут нема від жодного.
Ми можемо тільки оцінювати сказане.
Hotab
Повідомлень: 17504
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:26
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
-----------------------------ЛАД
Агрессия США против Венесуэлы ничем не отличается от агрессии РФ против нас.
-----------------------------
Війська США окупували 25% Венесуели, розстріляли десятки тисяч цивільних, згвалтували жінок, дітей вивезли до концтаборів, підірвали ГЕС, знищили мости, нафтовидобуток, 10 мільйонів венесуельців втекли до сусідніх держав?
Чесно- не знав.
1. Ещё не вечер.
Шож, почекаємо вечора, коли US почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців.
Якщо не почне, то шо буде?
Если не будут сопротивляться, а сразу сдадутся, то US не "почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців". Хотя ограбят всё равно - нефть заберут себе американские компании. Не подчистую, конечно, что-то достанется и венесуэльцам - рабочие места, какие-то налоги. Но и такого, как в Саудовской Аравии, не будет.
Будут сопротивляться, будут знищувать.
Но если агрессия без "грабувань, гвалтувань", "культурно", бомбардировками, то это уже не агрессия?
Путин тоже не планировал такую войну. Рассчитывал на "СВО" и "Киев за 3 дня".
Если бы удалась высадка десанта в Киеве, захват Президента и правительства Украины и война закончилась за несколько дней, это не было бы агрессией?
"Чесно- не знав."
Було-би розстріляно, закатовано, згвалтовано, пограбовано, знищено. Приклад- окуповані території. Чи ви думали пуйло тихесенько викраде зезидента і на цьому все завершиться?
Помню, 2022 сильно боялись за задний проход от чеченов и бурятов. Сегодня о них как-то забыли.
В 2022 об оккупации всей Украины речь не шла. Да и сегодня тоже. Для этого у РФ элементарно не хватит войск.
Но вы так и не сказали, являются ли действия США актом агрессии?
Тут 2 варианта:
- или вы так же, как шаман, считаете, что США позволено всё и любые
их действия на благо мира;
- или вам всё равно, что писать, лишь бы возразить мне.
ЛАД
Повідомлень: 38131
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:29
Hotab написав: ЛАД написав:Hotab
Я понимаю, когда вы возражаете _hunter
"у.
Но не понимаю, когда вы поддерживаете диванных патриотов.
Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.
Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.
И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.
Вы взрослый и весьма неглупый человек. Офицер.
Вы могли бы понимать, что судить надо не по словам, а по делам. Но почему-то на форуме вас устраивают именно слова. Даже тогда, когда они явно, скажем мягко, не особо умные, но зато "патриотичные".
Не понимаю.
По чиїм діям треба судити? Збіглого хунтера, туповатого Барабашова в Стамбулі, чи може переляканого летусрока?
Доказів дій тут нема від жодного.
Ми можемо тільки оцінювати сказане.
Я глубоко озабочен отсутствием Баксика, куда пропал?
Vadim_
Повідомлень: 4393
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
