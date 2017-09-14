RSS
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:50

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав: та й які в тебе проукраїнські погляди?

Закінчити війну щоб не гинули українці, щоб не калічились, щоб не залишались без домівок. 100% проукраїнські.
А у тебе які? Проросійські напевно - продовжуємо воювати далі. Те ж саме хоче путін.

а хіба я за інше? я перший тут обговорюю можливі умови миру. в чому ж тоді ми розходимось, а?..

тепер брехло, - де я казав - "продовжуємо воювати далі". збрехав, але звинувачуєш мене - класика демагога. 8)

Вопрос именно в "умови миру", на которые вы согласны.
В РФ тоже есть "желающие мира" с Украиной. После взятия Киева. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:53

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:а як цікаво працює пропаганда. вже спокійно пропихується думка, що якщо людина в тилу, то вона має мати ЛИШЕ психологію ухилянта. не може бути в тилу людини, яка має проукраїнські погляди. шиза? шиза. але дехто, й не одна людина це тут пише, ще й виправдовує ухилянтів - типу що з них взяти, перелякані дурники. для початку, якщо ухилянти перелякані дурники, то нехай мовчать, а не щось тут виступають й намагаються свої проблеми перекласти на інших. по-друге, якщо тил буде лише з переляканих ухилянтів, то всі швидко посипеться - бо ці наші замасковані зрадофіли-іпсошники чомусь мовчать про волонтерів - а це чимала кількість людей в тилу, про тих, хто виробляє зброю, та й багато інших функцій.

Та ніяку зброю ти не виробляєш бо робити руками ти не вмієш :lol:
функції в нього в тилу незамінимі... чесати язиком замість тебе може і Флер. Коли підеш в тцк ухилянт? Може пора вже демобілізовувати людей які з з 22 року воюють? Нє бо лохи які пішли в 22му самі віновати? Ну то міняти не прийдеться, вакансій повно в більшості бригад комлектація до 54 відсотків а замість тебе виробляти зброю буде якийсь безногий інвалід війни.
Ну мож ти особоцєнєн і даж треба буде 2 інваліда щоб виробити ту зброю яку ти робиш.
Будеш чесати язиком патріотічєські лозунги на фронті тут прєдстав собі не хватає оптимістів та і звідси довіри до твоїх слів буде більше.

ти спочатку оцей весь пафос розповісиш своїм друзякам на форумі, послухаєш як вони тебе крутять на одному місці. а потім може інші тебе й послухають. ти ж теж не добровольцем пішов?..

як ви швидко переходите на особистості - аргументів інших немає.

а так ти правий - я більше головою працюю. а ти схоже навіть не розумієш, як це...

Ну іди в зсу, попрацюєш головою тут якраз стратєгів не хватає. Ну і розказувати тут будеш як скоро росія розвалиться а замість тебе головою трохи попрацює якийсь безногий. Не переживай твоє робоче місце за тобою держава гарантує.
Якось запарили ці питання від ухилянтів- ти правда в зсу? :shock: і хочеш чітких термінів демобілізації? :shock:
Да, приятелі ухилянти, правда. І думаю що ти коли будеш в зсу теж захочиш чітких термінів.
Головою він працює...
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:54

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав: ти ж постійно розповідаєш про непохитність Раші...

Постійно. :D :D А можна хоч одну цитату?
А ти постійно брешеш.

в тебе, коли хтось каже про негаразди Раші, ти постійно кажеш, що Раша ще ого-го. це ти ж недавно розповідав, що економіка Раші лише зростає через війну?..

Знову постійно. Постійно, але моєї цитати немає.
І далі брешеш, точніше перекручуєш.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:20

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Постійно. :D :D А можна хоч одну цитату?
А ти постійно брешеш.

в тебе, коли хтось каже про негаразди Раші, ти постійно кажеш, що Раша ще ого-го. це ти ж недавно розповідав, що економіка Раші лише зростає через війну?..

Знову постійно. Постійно, але моєї цитати немає.
І далі брешеш, точніше перекручуєш.

Наступного разу, коли ти почнешь вихваляти РФ, а ти почнешь, то я тобі про це нагадую )
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:22

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Закінчити війну щоб не гинули українці, щоб не калічились, щоб не залишались без домівок. 100% проукраїнські.
А у тебе які? Проросійські напевно - продовжуємо воювати далі. Те ж саме хоче путін.

а хіба я за інше? я перший тут обговорюю можливі умови миру. в чому ж тоді ми розходимось, а?..

тепер брехло, - де я казав - "продовжуємо воювати далі". збрехав, але звинувачуєш мене - класика демагога.

А что ты говоришь, если не "дальше" - "ближе"? :lol: Твое "пока рак на горе свиснет" (или что ты там постоянно выдумываешь) - это оно самое и есть - есои одним словом, без прикрашений, описать.

а ти не описуй, а процитуй. свої вигадки залиш собі.

щось надто нахабно та сміливо зрадофіли почали брехати - й що з ними робити? вигадують щось, а потім ти маєш виправдовуватися... я ж кажу - пропаганда, як є...
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:24

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Служба у Силах оборони: зарплати, пропозиція та попит у 2025

Цитата по ссылке:
У листопаді 2025 року медіанні зарплати на вакансії Сил оборони в більшості регіонів демонстрували незначні коливання. Найбільше зростання зафіксовано в Івано-Франківській області, де зарплата зросла до 110,5 тис. грн, що на 47% більше, ніж у листопаді 2024 року (75 тис. грн).
Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:26

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Та ніяку зброю ти не виробляєш бо робити руками ти не вмієш :lol:
функції в нього в тилу незамінимі... чесати язиком замість тебе може і Флер. Коли підеш в тцк ухилянт? Може пора вже демобілізовувати людей які з з 22 року воюють? Нє бо лохи які пішли в 22му самі віновати? Ну то міняти не прийдеться, вакансій повно в більшості бригад комлектація до 54 відсотків а замість тебе виробляти зброю буде якийсь безногий інвалід війни.
Ну мож ти особоцєнєн і даж треба буде 2 інваліда щоб виробити ту зброю яку ти робиш.
Будеш чесати язиком патріотічєські лозунги на фронті тут прєдстав собі не хватає оптимістів та і звідси довіри до твоїх слів буде більше.

ти спочатку оцей весь пафос розповісиш своїм друзякам на форумі, послухаєш як вони тебе крутять на одному місці. а потім може інші тебе й послухають. ти ж теж не добровольцем пішов?..

як ви швидко переходите на особистості - аргументів інших немає.

а так ти правий - я більше головою працюю. а ти схоже навіть не розумієш, як це...

Ну іди в зсу, попрацюєш головою тут якраз стратєгів не хватає. Ну і розказувати тут будеш як скоро росія розвалиться а замість тебе головою трохи попрацює якийсь безногий. Не переживай твоє робоче місце за тобою держава гарантує.
Якось запарили ці питання від ухилянтів- ти правда в зсу? :shock: і хочеш чітких термінів демобілізації? :shock:
Да, приятелі ухилянти, правда. І думаю що ти коли будеш в зсу теж захочиш чітких термінів.
Головою він працює...

працювати головою - майже як лайка. щось я не здивований. а все інше особисті накиди.

в Патріарха свого спитай, навіщо він благославляє дурнів, щоб вони намагалися тебе вбити. й чого вже четвертий рік вони забули в Україні.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:26

  ЛАД написав:Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?

ППД
