prodigy написав:................. як казав один співробітник зовнішньої розвідки-в часи війни не варто реагуавати на різні аналитичні статті навідь від колись поважних демократичних зіхідних ЗМІ, бо рф вкладає велизні кошти у гібридну війну, тому не варто довіряти Financial Times, Reuters, WP , NT і десяткам інших ЗМІ
Я привёл цитаты не о войне. А доверять никому не надо, но выслушать точку зрения и напоминания об истории стоит. А дальше подумать самому.
andrijk777 написав:......... У Зеленського(як і у тебе) немає бажання заключати невигідний для себе мир - це факт. А вигідний він ніколи не заключить, бо путін не захоче - це моя думка. Ось такий тупик.
Точности ради "У Зеленського немає бажання заключати невигідний мир" для Украины. А сегодня другое невозможно, любой мир будет невыгодным. Но придётся. Никуда он не денется. И мы вместе с ним.
andrijk777 написав:......... У Зеленського(як і у тебе) немає бажання заключати невигідний для себе мир - це факт. А вигідний він ніколи не заключить, бо путін не захоче - це моя думка. Ось такий тупик.
Точности ради "У Зеленського немає бажання заключати невигідний мир" для Украины. А сегодня другое невозможно, любой мир будет невыгодным. Но придётся. Никуда он не денется. И мы вместе с ним.
Ні, я не оговорився. Саме "для себе". Ціль очевидна - залишатись при владі подовше. Вище Banderlog написав пост. Я по суті з ним згідний. Все по ділу сказав, з фактами. Зе веде переговори з Францією. НАВІЩО??? Ми що з Францією воюємо? Зе імітує переговори ось і все. Реальних переговорів немає. Ні путін ні Зеленський не хочуть миру.
prodigy написав: як казав один співробітник зовнішньої розвідки-в часи війни не варто реагуавати на різні аналитичні статті навідь від колись поважних демократичних зіхідних ЗМІ, бо рф вкладає велизні кошти у гібридну війну, тому не варто довіряти Financial Times, Reuters, WP , NT і десяткам інших ЗМІ
Понятно слухати тільки телемарафон і соросячих аналітиків. А якщо побачиш що збрехали то значить так надо було, для діла надо. Ділов то, втрати засекретити... але ж понятно які втрати втричі менші за російські, нє в десяторо менші, в пятнадцятеро. Шо кажете при обміні трупами виходить 1 їхній на 20 наших? Так то бо вони своїх замість наших шлють А тепер питання, до якого не можуть додуматись аналітики з ньюйорка- а скільки тих російських трупів які видавали за наші ми повернули їм назад, при наступних обмінах? та нє, кастрюлеголовим питання задавати нізя. Стадо має бути згуртованим.
Shaman написав:в черговий раз вигадуєш, що Зеленський від чогось відмовився. Зеленський план Трампа в квітні не відкидав - лише твої вигадки, руські тоді в черговий раз відмовились від перемовин.
а що поганого в тому, що Зе переробляє план на умови, вигідні Україні? все правильно робить. й він це робить не один, участь приймають й країни Європи, й США. зараз м'яч на боці руських. й якась тиша. не подобається цей план - нехай пропонують свій. нагадаю, не було озвученого ЖОДНОГО ПЛАНУ, за який руські би підтвердили - ми на це підемо. вони навпаки сказали - подробиць ми казати не будемо. зручна позиція.
ти не розумієш - ти ж кажеш, що такий розумний - що руські просто тягнуть час й затягують перемовини, вони не збираються домовлятися. тому я тобі ще раз озвучу ще не було жодного плану, який можна приймати чи ні, тому казати, що ми шось відкинули - це просто смішно...
зеленський не просто відмовився він зриває переговори. Заборонив їх всім вести і сам не збирається, бо ціль в людей які за ним стоять- безкінечна війна. Заборона на ведення переговорів вже знята? Припинились гоніння на уть налагодити церкву? Бізнесменів, діячів культури, спільних для обох сторін? І які можуть налагодити діалог? Може розблокували заборонені порошенком соціальні сєті де общались однокласники чи сослуживці? Все зроблено щоб переговорів не було і щоб не могла виграти жодна з сторін. Кажеш зєля веде переговори про мир? З французами німцями англійцями? Це ми з французами воюєм? Чи для переговорів треба говорити з росіянами? І трамп з ними говорить но він відстоює інтереси сша, перш за все сша. А зеленський думає, що ми будем воювати за нього вічно а він царювати. І проти трампа інтригуєте...
це якийсь особливий кагор ще за старими технологіями, від якого такі фантазії виникають?
Зе зриває перемовини. а поки бачимо, що Раша не хоче вести перемовини. Раша виявила бажання вести з нами перемовини? навпаки. Раша хоче лише з США. але винна Україна та особисто Зе. США поки єдині, хто можуть дотиснути Раші не перемовини. кажу, може Венесуела ще вплине.
я то звісно буду, але вже втомився виправляти ваші перекладання з хворої голови на здорову. й вигадки, що Зе відмовляється від перемовин...
andrijk777 написав:......... У Зеленського(як і у тебе) немає бажання заключати невигідний для себе мир - це факт. А вигідний він ніколи не заключить, бо путін не захоче - це моя думка. Ось такий тупик.
Точности ради "У Зеленського немає бажання заключати невигідний мир" для Украины. А сегодня другое невозможно, любой мир будет невыгодным. Но придётся. Никуда он не денется. И мы вместе с ним.
Ні, я не оговорився. Саме "для себе". Ціль очевидна - залишатись при владі подовше. Вище Banderlog написав пост. Я по суті з ним згідний. Все по ділу сказав, з фактами. Зе веде переговори з Францією. НАВІЩО??? Ми що з Францією воюємо? Зе імітує переговори ось і все. Реальних переговорів немає. Ні путін ні Зеленський не хочуть миру.
ще одному відповім. путін - не хоче перемовин, це правда. а Зе веде перемовини з тими, хто може вплинути на процес - й Франція одна з тих країн...
Авторитетный аналитический центр, Международная кризисная группа, еще в октябре 2025-го предупредил, что падение Мадуро может привести к насилию и нестабильности в Венесуэле. Тогда же, в октябре, газета The New York Times сообщила, что еще в первое президентство Трампа представители оборонного и дипломатического ведомств провели учения, моделируя возможные последствия падения режима Мадуро. Они пришли к выводу, что это, вероятно, обернется хаосом и насилием, так как за власть в стране начнут бороться несколько вооруженных группировок.
як казав один співробітник зовнішньої розвідки-в часи війни не варто реагуавати на різні аналитичні статті навідь від колись поважних демократичних зіхідних ЗМІ, бо рф вкладає велизні кошти у гібридну війну, тому не варто довіряти Financial Times, Reuters, WP , NT і десяткам інших ЗМІ
Ви коли-небудь бачили, щоб ЛАД транслював тут проукраїнські статті? Ні. Тільки прокацапські. Два тижні поспіль сидів тихо, поки не сталося лихо. Як тільки у рф якісь негаразди - чи десь відгребли добряче, чи втратили черговий регіон впливу, чи обісра.. - ЛАД вискакує на форум, як чорт із табакєрки, і цілодобово тиражує рашанаративи. Мені смішно, бо я розумію що до чого, але ж інші довіряють його пропаганді..