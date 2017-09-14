RSS
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 18:00

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:якщо це в ОП, то чого ти мене питаєш? :

Ну это ж ваша братия за Марафоном следит - может там новые методички спустили на тему "откуда такая задержка дикая?"

я не є прихильником поточної влади. а марафон не дивився жодного разу.

Ага, и новости не смотришь - только и можешь, что аукать :lol:
  Shaman написав:про перемовини взагалі тиша. ау, що з перемовинами?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 18:02

  fler написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Ещё о Венесуэле - "Прецедент Мадуро. Решатся ли последовать примеру Трампа авторитарные лидеры по всему миру?" - https://www.bbc.com/russian/articles/cd0yg01y5vjo.
...
И ещё интересная статья - "Аналитики считают, что удар США по Венесуэле укрепит территориальные претензии Китая, а нападение на Тайвань маловероятно."
- https://www.reuters.com/world/china/us-strike-venezuela-embolden-chinas-territorial-claims-taiwan-attack-unlikely-2026-01-04/

як казав один співробітник зовнішньої розвідки-в часи війни не варто реагуавати на різні аналитичні статті навідь від колись поважних демократичних зіхідних ЗМІ, бо рф вкладає велизні кошти у гібридну війну, тому не варто довіряти Financial Times, Reuters, WP , NT і десяткам інших ЗМІ

Ви коли-небудь бачили, щоб ЛАД транслював тут проукраїнські статті? Ні. Тільки прокацапські.
Два тижні поспіль сидів тихо, поки не сталося лихо. Як тільки у рф якісь негаразди - чи десь відгребли добряче, чи втратили черговий регіон впливу, чи обісра.. - ЛАД вискакує на форум, як чорт із табакєрки, і цілодобово тиражує рашанаративи. Мені смішно, бо я розумію що до чого, але ж інші довіряють його пропаганді..

те, що ЛАД не написав нічого проукраїнського - це так. але ситуація дійсно трохи неоднозначна.

втрата керованності в Венесуелі - це можливий варіант. диктатури вони такі - вони дуже сильно руйнують державні інституції. й потім наступає право сильного. як в Сирії зараз...

Трамп зробив черговий крок в демонтажі міжнародного порядку. наскільки критичний - подивимось. головне, щоб його наступний крок був Іран, а не Гренландія.

а чого ЛАД пропав - може в satanа погрався? :lol:
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 18:06

  Banderlog написав:
  Shaman написав:Зе зриває перемовини. а поки бачимо, що Раша не хоче вести перемовини. Раша виявила бажання вести з нами перемовини? навпаки.

Переставай брехати. В Україні переговори Зеленський заборонив? Так чи ні ?
Закон про демобілізацію коли буде прийнятий?

а в Україні не потрібні перемовини. перемовини потрібні України з Рашею. хто тобі забороняє перемовини з твоїми однокласниками чи сослуживцями чи совірянами? Дядько особист, каже що це тягне на 10-15 років? ;)

чого ти мене питаєш? спитай в Зе. а в свого Патріарха спитав, чого той благославляє твоє вбивство?..
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 18:08

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Ну это ж ваша братия за Марафоном следит - может там новые методички спустили на тему "откуда такая задержка дикая?"

я не є прихильником поточної влади. а марафон не дивився жодного разу.

Ага, и новости не смотришь - только и можешь, что аукать :lol:

й новини по телеку не дивлюсь - як завжди тупиш... :lol:
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 18:09

  Banderlog написав:........
зеленський не просто відмовився він зриває переговори. Заборонив їх всім вести і сам не збирається, бо ціль в людей які за ним стоять- безкінечна війна.
Заборона на ведення переговорів вже знята? Припинились гоніння на уть налагодити церкву? Бізнесменів, діячів культури, спільних для обох сторін? І які можуть налагодити діалог? Може розблокували заборонені порошенком соціальні сєті де общались однокласники чи сослуживці?
Заборонив вести переговоры снята по умолчанию, хотя формально не отменена. Всего остального пока не будет.

Кажеш зєля веде переговори про мир? З французами німцями англійцями? Це ми з французами воюєм? Чи для переговорів треба говорити з росіянами?
Он ведёт переговоры с США с поддержкой , французов, немцев, англичан.
С Путиным он сегодня переговариваться, скорее всего, просто не сможет. Тот его и слушать не станет. Вариант финляндизации не рассматривается. И Зеля не хочет, и ширнармассы не поддержат, при попытке его, скорее всего, тут же скинут.

І трамп з ними говорить но він відстоює інтереси сша, перш за все сша.
Так и есть. Но деваться некуда, хоть что-нибудь выторговать в процессе себе.

А зеленський думає, що ми будем воювати за нього вічно а він царювати. І проти трампа інтригуєте...
Вряд ли он и сегодня так думает. Он всё-таки не полный дурак и хорошо знает данные, которые от нас тщательно скрывают - и потери, и СЗЧ, и данные рекрутинга, и ход мобилизации, и настроения народа.
Сегодня он, по-моему, хочет заключения мира и уже давно не говорит о "границах 91" или даже "границах 22", но пытается добиться мало-мальски приемлемых и возможных сейчас условий. Трудно его за это осуждать.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 18:18

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:я не є прихильником поточної влади. а марафон не дивився жодного разу.

Ага, и новости не смотришь - только и можешь, что аукать :lol:

й новини по телеку не дивлюсь

и читать не умеешь? 🤔 - только и можешь, что аукать :lol:
  Shaman написав:про перемовини взагалі тиша. ау, що з перемовинами?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 18:22

  ЛАД написав:
А зеленський думає, що ми будем воювати за нього вічно а він царювати. І проти трампа інтригуєте...
Вряд ли он и сегодня так думает. Он всё-таки не полный дурак и хорошо знает данные, которые от нас тщательно скрывают - и потери, и СЗЧ, и данные рекрутинга, и ход мобилизации, и настроения народа.

Ну, не вечно, конечно - "пока лягушка не сварится": рисков же - _личных_ - нет. Совсем накрайняк - эвакуационный рейс и писать мемуары где-то на Лазурном Побережьи...
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 18:25

  fler написав:
  prodigy написав:-----------------------------
ЛАД
Ещё о Венесуэле - "Прецедент Мадуро. Решатся ли последовать примеру Трампа авторитарные лидеры по всему миру?" - https://www.bbc.com/russian/articles/cd0yg01y5vjo.
Авторитетный аналитический центр, Международная кризисная группа, еще в октябре 2025-го предупредил, что падение Мадуро может привести к насилию и нестабильности в Венесуэле. Тогда же, в октябре, газета The New York Times сообщила, что еще в первое президентство Трампа представители оборонного и дипломатического ведомств провели учения, моделируя возможные последствия падения режима Мадуро. Они пришли к выводу, что это, вероятно, обернется хаосом и насилием, так как за власть в стране начнут бороться несколько вооруженных группировок.

И ещё интересная статья - "Аналитики считают, что удар США по Венесуэле укрепит территориальные претензии Китая, а нападение на Тайвань маловероятно."
- https://www.reuters.com/world/china/us-strike-venezuela-embolden-chinas-territorial-claims-taiwan-attack-unlikely-2026-01-04/
-----------------------------
як казав один співробітник зовнішньої розвідки-в часи війни не варто реагуавати на різні аналитичні статті навідь від колись поважних демократичних зіхідних ЗМІ, бо рф вкладає велизні кошти у гібридну війну, тому не варто довіряти Financial Times, Reuters, WP , NT і десяткам інших ЗМІ

Ви коли-небудь бачили, щоб ЛАД транслював тут проукраїнські статті? Ні. Тільки прокацапські.
Два тижні поспіль сидів тихо, поки не сталося лихо. Як тільки у рф якісь негаразди - чи десь відгребли добряче, чи втратили черговий регіон впливу, чи обісра.. - ЛАД вискакує на форум, як чорт із табакєрки, і цілодобово тиражує рашанаративи. Мені смішно, бо я розумію що до чого, але ж інші довіряють його пропаганді..

А ви ще щось здатні розуміти? :)
І дуже цікаво, які "рашанаративи" ви зуміли угледіти в статтях про Венесуелу"?
Може вам пора по стопам Форестола с його: «Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат»?
З вікна викидатися не треба.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 18:29

а що пишуть незламники

  Shaman написав:
Трамп зробив черговий крок в демонтажі міжнародного порядку.

тут питали недавно "а що пишуть незламники про венесуальку кризу"
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 18:30

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
Зе зриває перемовини. а поки бачимо, що Раша не хоче вести перемовини. Раша виявила бажання вести з нами перемовини? навпаки.

Переставай брехати. В Україні переговори Зеленський заборонив? Так чи ні ?
Закон про демобілізацію коли буде прийнятий?
До конца войны ни закона, ни демобилизации точно не будет, можно даже не мечтать.
