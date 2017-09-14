ЛАД написав: P.s. Вы упрекаете sashaqbl, но давайте будем честными - сегодня вы такой же ухылянт, как Барабашов, Бетон или любой другой. А _hunter и BIGor отличаются только тем, что сбежали за границу. И один ближе к 1-й , а второй к 3-й группе по классификации Господаря Вельзевула.
так за такою кривою логікою ЛАД теж ухилянт. цитування маячні подвійного володаря - це чистий вкид...
andrijk777 написав: Дивись, війна вже йде 4 роки. По-моєму не мало. В квітні був план Трампа - viewtopic.php?p=5848833#p5848833 Зеленський його відкинув. Недавно був інший план - 28 пунктів. Зеленський його відкинув(переробив). Якщо Зеленський відкидає усі плати - то який може бути мир?
Росія ті плани погодила ? Ні
Хоча, оті 28 пунктів були саме від Росії
Ти сам це знаешь, але свідомо брешешь
Зеленський запропонував свій план і що Росія ? Як і ти, зробили вигляд, що немає плану
Зараз по перемовини, ти мовчишь, взагалі. Працюєшь по старій методичці ))
США мають намір перехопити нафтовий танкер, що прямує до Венесуели й на який Росія заявила свою юрисдикцію. Це може призвести до загострення конфлікту між Вашингтоном і Москвою, повідомляє CNN, посилаючись на чотирьох обізнаних осіб.
Раніше 1 січня NYT написав, що танкер Bella 1 офіційно перейменували на Marinera та внесли до російської бази даних суден. Це своєю чергою ускладнює затримання танкера, оскільки, згідно з міжнародним правом, судна, що ходять під прапором певної країни, перебувають під захистом цієї країни.
Водночас за словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує вважати танкер «бездержавним», оскільки він плавав під фальшивим прапором, коли до нього вперше наблизилась берегова охорона.
які ставки?..
возьмут за щеку и глубоко и витиевато озаботятся парочку потопили бы , тогда можна было бы думать иное , про Трампа