ЛАД написав:

...........Не уникаю и не ховаю голову в пісок.К сожалению, верно.Но разница с нацистской Германией всё же есть. И достаточно заметная. Хотя и сходство тоже.Успехи нацистской пропаганды (и внутреннего террора) были явно сильнее. Причины анализировать не буду.В Германии практически не оставалось противников нацистской идеологии. Да и войны тоже.В сегодняшней РФ нет особой идеологии. Идея "имперского величия" на идеологию не очень тянет. А людей, не одобряющих войну с Украиной, достаточно много. Они, правда, не решаются открыто протестовать, боясь репрессий, пока их не трогают и не пытаются мобилизовать, но тем не менее. Когда осенью 2022 в РФ начали мобилизацию, то началось массовое бегство из страны и мобилизацию быстро прекратили.Нам, конечно, от этого не легче, но это позволяет рассчитывать, что адекватне населення там появится гораздо быстрее. Хотя бы потому, что оно частично уже есть. Да и многие (большинство?) из тех, кто воюет против нас, воюют не за "идею", а просто как наёмники, за деньги. За весьма приличные по российским меркам деньги.В нацистской Германии такого не было.