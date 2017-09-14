RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1636716368163691637016371>
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:51


Кому в Україні під час війни жить хорошо?
Schmit
 
Повідомлень: 5349
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:58

Shaman
Вам не надоело повторять мантру о правилах?
Все правила соблюдаются только под силовым контролем. Даже ПДД.
Нет принуждения - правила не соблюдаются.
Уже писал, раньше это делалось за счёт баланса СССР-США, потом за счёт полной гегемонии США.
Теперь система пошла вразнос.
А заставить США "выполнять правила" как-то некому.

Вы часто пишете об аргументах.
"факти 1,3,4,5, й головне 7 - суцільна маячня. доводити неадекватність маячні - це марна праця, це зрозуміло відразу", - это, конечно, очень аргументированный ответ. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 січ, 2026 21:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38165
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шмидт
Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в.
Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады)
Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5611
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:05

  ЛАД написав:Shaman
Вам не надоело повторять мантру о правилах?
Все правила соблюдаются только под силовым контролем. Даже ПДД.
Нет принуждения - правила не соблюдаются.
Раньше это делалось за счёт баланса СССР-США, потом за счёт полной гегемонии США.
Теперь система пошла вразнос.
А заставить США "выполнять правила" как-то некому.

Вы часто пишете об аргументах.
"факти 1,3,4,5, й головне 7 - суцільна маячня. доводити неадекватність маячні - це марна праця, це зрозуміло відразу", - это, конечно, очень аргументированный ответ. :)

це не мантра, це реалії - країни домовились й жили за правилами. так, за їх виконанням звісно треба слідкувати. але головні країни правил притримувались. це вам не набридло розповідати, що "в США негрів лінчують" - це алюзія, якщо що. бо брехуни теж люблять розповідати - всі брешуть, але це не так, це так лише для брехунів. Раша втратила своє моральне право диктувати комусь іншому про правила - й має втратити своє неналежне місце в СБ ООН.

а маячню не збираюсь коментувати. ваші слова - втсновок маячня достатньо. хочу почути ваші аргументи на всі ті питання - не буду відповідати. ні, немає? то не треба й з мене вимагати - я достатньо наводжу аргументів за потреби. ви теж стали вважати, що Зе свідомо відкидає мир заради особистої користі? успіхів...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11294
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:19

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...........
Не уникаю и не ховаю голову в пісок.
К сожалению, верно.
Но разница с нацистской Германией всё же есть. И достаточно заметная. Хотя и сходство тоже.
Успехи нацистской пропаганды (и внутреннего террора) были явно сильнее. Причины анализировать не буду.
В Германии практически не оставалось противников нацистской идеологии. Да и войны тоже.
В сегодняшней РФ нет особой идеологии. Идея "имперского величия" на идеологию не очень тянет. А людей, не одобряющих войну с Украиной, достаточно много. Они, правда, не решаются открыто протестовать, боясь репрессий, пока их не трогают и не пытаются мобилизовать, но тем не менее. Когда осенью 2022 в РФ начали мобилизацию, то началось массовое бегство из страны и мобилизацию быстро прекратили.
Нам, конечно, от этого не легче, но это позволяет рассчитывать, что адекватне населення там появится гораздо быстрее. Хотя бы потому, что оно частично уже есть. Да и многие (большинство?) из тех, кто воюет против нас, воюют не за "идею", а просто как наёмники, за деньги. За весьма приличные по российским меркам деньги.
В нацистской Германии такого не было.

треба деякі гештальти позакривати... :)

а чому ви вважаєте, що успіхи менші. що в Раші набагато слабше - так, це каральний апарат. вони програють, що НКВС, що СС. це про ефективність. тут Раша слабка...


а пропаганда. ви кажете - противників не залишилось? а ви звідки знаєте? боялися щось сказати - це так. а 45 році всі розповідали, що їх змушували. тому ефективність пропаганди - вам не казали наче адекватні люди - ви ще трошки потерпіть, ми вас звільнимо. а я чув й не один раз від руських.
Ни разу ни от кого не слышал.
В 45 что им оставалось рассказывать? Боялись. Под дулом автомата и не то расскажешь.

людей які проти - умовні 25%. багато хто вже просто виїхав. а 75% дуже за. коли ще руські зможуть заробити стільки грошей. й тому, ті, хто вбивають за гроші - це ще гірший фактор. руські ще відриють для себе що за гроші СВОлодя й руського вб'є без проблем. тому 40-50 років - а раніше толку не буде. тобто на ваш час ЛАД - Раша - це вороже населення...
За гроші это совсем не то же, что за идею.
Перестанут платить - перестанут воевать.
А "СВОлодя й руського вб'є" - вы уверены, что такой опасности не будет у нас? Если да, то очень напрасно. После ВОВ проблемы с бандитизмом в Союзе тоже были. Вы думаете, что убийств у нас до войны не было? И сегодня тоже совсем нет?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38165
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:19

  ЛАД написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Служба у Силах оборони: зарплати, пропозиція та попит у 2025

Цитата по ссылке:
У листопаді 2025 року медіанні зарплати на вакансії Сил оборони в більшості регіонів демонстрували незначні коливання. Найбільше зростання зафіксовано в Івано-Франківській області, де зарплата зросла до 110,5 тис. грн, що на 47% більше, ніж у листопаді 2024 року (75 тис. грн).
Не очень понимаю, откуда такая зарплата (медианная!) в Івано-Франківській області, далеко от зоны боевых действий?

За посиланням мова йде не про реальні "зарплати", а про те що публікують в вакансіях.
Про ППД (вірніше офіційну адресу юр-особи бригади) тут вже все розписали.
А аномалія в Франківській області - ймовірно в якійсь "Франківській бригаді" в кадрах чи стройовій з"явився прошарений мобілізований, який працював Хрюшею (HR) в своєму нормальному житті, який замість "стандартних вакансій ЗСУ" 20-120 почав публікувати 20-200 (що з усіма теоретично можливими доплатами формально теж правда).

Думаю скоро його вислужені "колеги" переймуть цей позитивний досвід та почнуть публікувати вакансії з вилкою 60-240 - Українським військовим втричі збільшать виплати, - Сирський, а "журналісти" та ура-патріоти розказуватимуть мобілізованим що ті отримують понад 100 тисяч в місяць навіть в найглибшому тилу типу Івано-Франківська.

На жаль такі маніпуляції направлені на розкол суспільства діють навіть на Вас, далеко не найтупішого на цьому форумі і точно розумнішого за 90% ЦА на яку розраховані подібні вкиди.

Ось відставний прапорщик навіть не читаючи оригінальної статті вже придумав обгрунтування щодо збільшення кількості пілотів в Івано-Франківську та Вінниці.
Востаннє редагувалось candle645 в Вів 06 січ, 2026 21:36, всього редагувалось 1 раз.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:20

  барабашов написав:Шмидт
Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в.
Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады)
Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.


Та бабла у нас валом.
Днепр город не первый, но и не второй :mrgreen:
Кстати, кроме уважаемого Фокса, обзывавшего нас днепрожидовцами, на соседнем форуме один тутошний форумчанин тоже нас хренососил, сказал что днепряне "хуже одесских жидов", так как хотели купить у него деталюшку с разобранной стиралки по цене металлолома.
И еще один там подключился, рассказывал что "вся зараза с Днепра".
Записал их в список педерастов, пока карандашом.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:25

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Шмидт
Увидел у нас на набке первый раз Е-гелик 25г.в.
Не бог весть какой "бугатти", но 200куе стоит, да и ещё и зарегистрирован в моём любимом Ленинском районе(по сравнению с которым Горловка и Макеевка то города-сады)
Жирует народец прифронтового города с регулярными отключениями света ДТЭКом и не только.


Та бабла у нас валом.
Днепр город не первый, но и не второй :mrgreen:
Кстати, кроме уважаемого Фокса, обзывавшего нас днепрожидовцами, на соседнем форуме один тутошний форумчанин тоже нас хренососил, сказал что днепряне "хуже одесских жидов", так как хотели купить у него деталюшку с разобранной стиралки по цене металлолома.
И еще один там подключился, рассказывал что "вся зараза с Днепра".
Записал их в список педерастов, пока карандашом.

забивай на такую перхоть

но и желания дрочить как и купить на гелики нету
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:29

Ну, хоть так...
Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України та всього континенту, — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

"Після припинення вогню Німеччина готова розмістити свої сили на прилеглій до України території НАТО".

Жаль, конечно, что он заодно и границу ЕС показывает...
_hunter
 
Повідомлень: 11264
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:37

  ЛАД написав:Shaman
Вам не надоело повторять мантру о правилах?
Все правила соблюдаются только под силовым контролем. Даже ПДД.
Нет принуждения - правила не соблюдаются.
Уже писал, раньше это делалось за счёт баланса СССР-США, потом за счёт полной гегемонии США.
Теперь система пошла вразнос.
А заставить США "выполнять правила" как-то некому.

Вы часто пишете об аргументах.
"факти 1,3,4,5, й головне 7 - суцільна маячня. доводити неадекватність маячні - це марна праця, це зрозуміло відразу", - это, конечно, очень аргументированный ответ. :)

нет ! это логика быдла , все правила в мозгах и КУЛЬТУРЕ , но культуре надо учиться с пелёнок(родители)
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1636716368163691637016371>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 185256
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 386041
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1088450
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.