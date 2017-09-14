Додано: Вів 06 січ, 2026 23:32

budivelnik написав: candle645 написав: Ось відставний прапорщик навіть не читаючи оригінальної статті вже придумав обгрунтування щодо збільшення кількості пілотів в Івано-Франківську та Вінниці. Ось відставний прапорщик навіть не читаючи оригінальної статті вже придумав обгрунтування щодо збільшення кількості пілотів в Івано-Франківську та Вінниці. Відставний підприємець який заробляючи 100 000 платив 7000 в Бюджет Відставний підприємець який заробляючи 100 000 платив 7000 в Бюджет

мій прибиральник платив податків більше ніж він

так і не в стані припустити що ОДНОЧАСНО може бути СПРАВЕДЛИВОЮ як ЙОГО версія, так і моя..

ПС

Про збільшення авіаційної техніки на теренах Західної України- знають МЕШКАНЦІ Західної України , бо мають можливість порівняти частоту прольоту над їхніми головами авіатехніки...



Звісно на курсах для сержантів/прапорщиків СС (Совіцького Союзу) до тебе не довели, що ПДВ з"являється саме в момент продажу товару. Поки не з"явиться покупець (вірніше його гроші) - товар це просто складські неліквіди.Розповіді про жіночок, яким ти платив по 8000 гривень в місяць, не надаючи лікарняних та заставляючи працювати не лише продавчинями, але і прибиральницями в твому генделику - добре пам"ятаю.Що саме і як прибирав твій прибиральник за 25000-30000 одних лише податків - навіть не хочу здогадуватись.Моя версія про вакансії, як і вказано в статті. Твоя - про зарплати та спробу обгрунтувати медіану яка абсолютно нереальна навіть для суперсекретної хотаболітної бригади, не говорячи про всі підрозділи області в цілому.А щодо збільшення авіаційної техніки(а неЗУ, як тебе вчили в школі прапорщиків) - я народився та провів 14 років життя саме на франківщині, батьків зміг вивезти до Києва лише 12 років тому, досі маю там чимало родичів, і відповідно уявлення і про аеродроми і про прольоти.