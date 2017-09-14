Додано: Сер 07 січ, 2026 21:56

pesikot написав:



Я і кажу, що ти пишеш маечню



Як ти тільки зміг поєднати цукерки рошен і перемовини зараз ? )

Порох, свого часу, зробив все можливе, щоб війна затухала



Але комусь і конкретно тобі, Порох був тоді поперек горла



просто ти тупенький того звязку не бачиш між політикою і особистим інтересом.Шоколадний хотів продавати цукерки на російський ринок того і заключив мінські угоди. Біда лиш в тім що виконувати їх не хотів.І варнякав по пяні що діти з донбасу будуть сидіти в підвалах під обстрілами а нагі святкуватимуть а по факту і діти донбасу в підвалах і діти решти України а порошенківські в європі.Напомню тобі шо порошенко створив партію ригів і був в шестьорках в сдпуо в медведчука бо ти все забуваєш що він такий ж олігарх як ахметов з партії регіонів чи пінчук або фірташ.Воно в тебе память отшибло, але тут є люди які ще мозги не пропиди як ти.Тепер яке відношення доходи від сватів до переговорів? Та пряме. Поки незламний черчіль кормився з сватів то плював він на ато і договарювався ще краще шоколадного їздив з гастролями в росію ще в травні 2014року) але коли дорвався до корита і суми від сватів стали мізерними порівняно з зйомками в голубом огонькє з кіркоровом то черчілю мир став не ітєрєсєн, лічно.Кажеш післати шоколадного домовлятись про мир з макроном?Так ми вродь з макрону війну не обявляли? Ну путіну ми теж не обявляли, але я думаю шо воюєм таки з ним? І переговори тож треба з ним вести?нє ? Маячня? Треба памятник чехову розхєрячити або якомусь українцю типу маршала тимошенко.Тоді договоримся з європою про мир з росією і буде демобілізація.