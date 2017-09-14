RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16376163771637816379
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 00:56

Ірина_
Спасибо!
Но пост viewtopic.php?p=5920784#p5920784 вы пропустили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38186
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 01:02

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:В 1944 они воевали с СССР?
Были какие-то боестолкновения?

Воювали ще як. Інтенсивність боїв була не менша ніж в 39/40. Правда менше часу - 3 місяці(з червня по вересень).
Червона армія відгрібала, аналогічно 39/40. Хоча це вже було літо а не зима. Але очевидно шансів довго триматись у них не було, тому підписали мир(капітуляцію по-нашому).

Успешными эти бои назвать ну очень сложно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38186
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 01:02

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс.
Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы.
В интернетах стогін и панічні настрої.
Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно.
Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало?
Сочувствую.
Будем надеяться, что быстро восстановят.

Я тебе говорил уезжай.

В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5883
З нами з: 17.12.22
Подякував: 212 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 01:05

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс.
Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы.
В интернетах стогін и панічні настрої.
Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно.
Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало?
Сочувствую.
Будем надеяться, что быстро восстановят.

Я тебе говорил уезжай.

В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах
Это мы уже не раз проходили.
А что всё же с отоплением? Есть или тоже пропало?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38186
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16376163771637816379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 186008
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 386861
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1089597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15374)
07.01.2026 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.