Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно мнение капитана первого ранга Флинта(Продиджи) по поводу тех 20ти наших сограждан на том танкере.
И они явно по возрасту в партячейке мореходки доносы на сокурсников не писали, не успели то время застать, то есть идейно работать на "Славу-с-КПSS"(точнее ФСБ-едросню) врядли могли.
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:25

  барабашов написав:Интересно мнение капитана первого ранга Флинта(Продиджи) по поводу тех 20ти наших сограждан на том танкере.
И они явно по возрасту в партячейке мореходки доносы на сокурсников не писали, не успели то время застать, то есть идейно работать на "Славу-с-КПSS"(точнее ФСБ-едросню) врядли могли.

Не кажіть ніхто барабашову, що ФСБ і Венесуела трохи в різних кінцях світу. А чим ДО них займалось це судно, одеситів не обовʼязково має цікавити
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:41

  Hotab написав:
  барабашов написав:Интересно мнение капитана первого ранга Флинта(Продиджи) по поводу тех 20ти наших сограждан на том танкере.
И они явно по возрасту в партячейке мореходки доносы на сокурсников не писали, не успели то время застать, то есть идейно работать на "Славу-с-КПSS"(точнее ФСБ-едросню) врядли могли.

Не кажіть ніхто барабашову, що ФСБ і Венесуела трохи в різних кінцях світу. А чим ДО них займалось це судно, одеситів не обовʼязково має цікавити

гроші не пахнуть ,просто нужны деньги і багато(с)
Родина не продаётся(с) но за большие продают :(
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:42

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
  барабашов написав:Интересно мнение капитана первого ранга Флинта(Продиджи) по поводу тех 20ти наших сограждан на том танкере.
И они явно по возрасту в партячейке мореходки доносы на сокурсников не писали, не успели то время застать, то есть идейно работать на "Славу-с-КПSS"(точнее ФСБ-едросню) врядли могли.

Не кажіть ніхто барабашову, що ФСБ і Венесуела трохи в різних кінцях світу. А чим ДО них займалось це судно, одеситів не обовʼязково має цікавити

гроші не пахнуть ,просто нужны деньги і багато(с)
Родина не продаётся(с) но за большие продают :(

Чию родіну там продавали?
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:46

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Не кажіть ніхто барабашову, що ФСБ і Венесуела трохи в різних кінцях світу. А чим ДО них займалось це судно, одеситів не обовʼязково має цікавити

гроші не пахнуть ,просто нужны деньги і багато(с)
Родина не продаётся(с) но за большие продают :(

Чию родіну там продавали?

працюючи на кацапів ,чію?
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:47

  Hotab написав:
  барабашов написав:Интересно мнение капитана первого ранга Флинта(Продиджи) по поводу тех 20ти наших сограждан на том танкере.
И они явно по возрасту в партячейке мореходки доносы на сокурсников не писали, не успели то время застать, то есть идейно работать на "Славу-с-КПSS"(точнее ФСБ-едросню) врядли могли.

А чим ДО них займалось це судно, одеситів не обовʼязково має цікавити

Яке судно, повітряне? Яке з Афгану та Колумбії тільки квіточки возило?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:49

  Letusrock написав:Бачили відео як тернопільський тцкшник Дячук Вадим, знімає впійманого цивільного з розбитим лицем на задньому сидінні і погрожує йому ще раз в"є...ати?
Цей Дячук здоровий 25 річний накачаний амбал, колишній мент, майстер спорту по важкій атлетиці, по обличчю видно що інтелектом не обтяжений.
Пардон я мав на увазі що це важкопоранений в боях, тричі контужений інвалід без ноги, як і більшість "ветеранів" бусиків тцк

25 рочків - оніжедєті.
Schmit
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:49

  Water написав:
  Hotab написав:
  барабашов написав:Интересно мнение капитана первого ранга Флинта(Продиджи) по поводу тех 20ти наших сограждан на том танкере.
И они явно по возрасту в партячейке мореходки доносы на сокурсников не писали, не успели то время застать, то есть идейно работать на "Славу-с-КПSS"(точнее ФСБ-едросню) врядли могли.

А чим ДО них займалось це судно, одеситів не обовʼязково має цікавити

Яке судно, повітряне? Яке з Афгану та Колумбії тільки квіточки возило?

Ну ми зараз про екіпаж захопленого.
Загалом матросік не дуже в курсі про законність . Там є для цього інші люди. Його задача мити двигуни соляркою по вуха в мазуті))
Ну а кеп канєш повинен відповідати)
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:50

  flyman написав:
  Water написав:Це скільки в танкерах, якщо середній танкер перевозе 2 лимона барелей?
Зараз за добу Венесуела постачає лимон барелів.

"постачає лімон", а "викачує" 250 тис., звідки ще 750?

З тумбочки.
https://www.ceicdata.com/en/indicator/v ... production
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:51

Vadim_
працюючи на кацапів ,чію?


В чому «робота на кацапів»?
Кацапський власник? Кацапський вантаж?
Hotab
