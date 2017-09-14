ВАШИНГТОН, 7 января (Reuters) - Президент США Дональд Трамп пообещал запретить оборонным подрядчикам, таким как RTX, выплачивать дивиденды или выкупать акции до тех пор, пока они не ускорят производство оружия. Это редкий случай, когда президент нарушил нормы Уолл-стрит, что привело к падению акций оборонных компаний и предвещает масштабные изменения в военно-промышленном комплексе Америки.

Трамп и Пентагон раскритиковали оборонную промышленность за, по их словам, высокие издержки и медленный темп производства, и пообещали кардинальные изменения, чтобы сделать производство военной техники более гибким.



«После многих лет неправильно расставленных приоритетов традиционные оборонные подрядчики получили стимул отдавать приоритет прибыли инвесторов, а не благополучию военнослужащих страны», — заявил Трамп в своем указе.

В одном из своих постов на Truth Social Трамп написал: «Министерство обороны сообщило мне, что оборонный подрядчик Raytheon наименее оперативно реагирует на потребности Министерства обороны». Raytheon является подразделением RTX (RTX.N).



Компания Raytheon производит зенитно-ракетный комплекс Patriot, широко используемый в Украине, а также ракеты Tomahawk для вооруженных сил разных стран мира.

В указе Трампа говорилось, что с сегодняшнего дня оборонным подрядчикам запрещается выплачивать дивиденды или выкупать акции «до тех пор, пока они не смогут производить продукцию превосходного качества в срок и в рамках бюджета».

В течение двух месяцев Хегсет обеспечит включение в любые будущие оборонные контракты положений, запрещающих выкуп акций в случае невыполнения компанией своих обязательств по контракту.

«Кроме того, министр должен обеспечить, чтобы в таких будущих контрактах было оговорено, что премиальное вознаграждение руководителей подрядчиков не будет привязано к краткосрочным финансовым показателям, таким как свободный денежный поток или прибыль на акцию, обусловленная выкупом акций, а будет связано со сроками поставки», — говорится в приказе.

Трамп также назвал пакеты вознаграждения руководителей в оборонной промышленности «чрезмерными и неоправданными» и заявил, что они должны быть ограничены 5 миллионами долларов, что намного меньше, чем зарабатывают многие руководители.

Генеральные директора ведущих оборонных компаний, как правило, зарабатывают более 20 миллионов долларов в год за счет сочетания денежных выплат и предоставления акций.

Трамп не уточнил в социальных сетях, как именно будут ограничены эти компоненты, но в его указе говорится, что глава Пентагона предпримет шаги после выявления неудовлетворительной работы подрядчика, чтобы гарантировать, что правительство ограничит базовые зарплаты руководителей на текущем уровне.

В указе также указывалось, что система премиального вознаграждения руководителей по будущим контрактам должна быть привязана к своевременной поставке продукции, увеличению производства и улучшению производственных процессов.