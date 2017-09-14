sashaqbl написав:ЛАД ну шо тут сказати. Рижий увійшов у смак і будує тоталітарну державу.
Не знаю пока, как насчёт тоталитарной державы, но международную обстановку нагнетает конкретно. Чем это закончится хз (хтозна). Боюсь, что если бы в 1962 был не Кеннеди, а Трамп, карибский кризис окончился бы печально.
Воно і називається «міжнародне морське право» Порушено добуя і візочок І не важливо «де?» А ступінь вини кожного зʼясують. Матросік не міг не знати що йде на російське судно (питання виключно моралі). А про вантаж і законність може і не знати.
що порушив матрос в нейтарльних водах? правила безпеки при каботажі вантажів? чи що?
Мабуть кеп особисто перефарбовував розпізнавальні знаки, міняв прапор?
матросік 110% міг не значи кому належіть судно, десь після 2001 року згідно з ISM code обов'язково треба було вказувати на "дошці оголошень" імя компанії овнера а тільки менеджера
тобто матросіка найняли на рейс в умовному Unicom Novorossivsk (саме ця компанія працює з танкерним флотом, який має відношення до російських судновласників) Офіційно власником судна може бути Кіпрський овшор (або ,британська компанія, як було у мене Antrak Express, там були переважно індуси(британські), 17-18 партнерів, які вклали свої гроші і купили 5 старих ро-ро (вкрадені судна з Балтійського і Чорноморскьго пароплавства), придбали судна десь у 1995-96роках по ціні 1,5-2,2млн дол, через 15 років продали на метелобрухт у Індію (моє судно за 7,2млн дол) Після 2001 роки у Антрака не має суден у власності(індус Гані казав, що бути овнерами дофіга гемору, старе судно багато недоліків, треба вкладати кошти -а їм це не хочеться, тому перейшли на брокерьскі послуги)