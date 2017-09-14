RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 13:38

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:
  Water написав:Це не соплі з Міндічем жувать, там впаяють реальні терміни за порушення санкцій, плюс до терміну, якщо шось цікаве перевозили, в купі років 50-80 вийде.
кому впаяють? Власнику судна чи капітану? При чом тут роботяги вони поняття не мали що везуть і кому. Нормальна держава мала б за своїх вписатись.

Чуваки підписалися на контрабас. Ще й контрабас за русню. Я б дав по максимуму.

То, что в интересах РФ, верно.
Но котрабасом это назвать вряд ли можно.
Американская блокада Венесуэлы не превращает поставки венесуэльской нефти в контрабанду.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 13:43

  sashaqbl написав:ЛАД ну шо тут сказати. Рижий увійшов у смак і будує тоталітарну державу.
Не знаю пока, как насчёт тоталитарной державы, но международную обстановку нагнетает конкретно.
Чем это закончится хз (хтозна).
Боюсь, что если бы в 1962 был не Кеннеди, а Трамп, карибский кризис окончился бы печально.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 13:46

  Water написав:Ну так впишись за 20 хохлів, 2 москаля та 6 грузинів.
Роботяги звісно білі і пухнасті, звідки й куди ніхто нічого не знав, вони тільки палубу підмитали, .
я не в посольстві нажаль а так би вписався. Думаєш якби америкосів ми арештували це б непоміченим пройшло?
Матрос по вашому груз оглядає а потім дає чи не дає згоду?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 14:03

Рубрика нова рубрика від Флаймана «де?»)))


є морське право, є міжнародне, їх де залапали?


Воно і називається «міжнародне морське право»
Порушено добуя і візочок
І не важливо «де?»
А ступінь вини кожного зʼясують. Матросік не міг не знати що йде на російське судно (питання виключно моралі). А про вантаж і законність може і не знати.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 14:05

для кого

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:ЛАД ну шо тут сказати. Рижий увійшов у смак і будує тоталітарну державу.
Не знаю пока, как насчёт тоталитарной державы, но международную обстановку нагнетает конкретно.
Чем это закончится хз (хтозна).
Боюсь, что если бы в 1962 был не Кеннеди, а Трамп, карибский кризис окончился бы печально.

для кого?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 14:07

матрос

  Hotab написав:

є морське право, є міжнародне, їх де залапали?


Воно і називається «міжнародне морське право»
Порушено добуя і візочок
І не важливо «де?»
А ступінь вини кожного зʼясують. Матросік не міг не знати що йде на російське судно (питання виключно моралі). А про вантаж і законність може і не знати.

що порушив матрос в нейтарльних водах?
правила безпеки при каботажі вантажів? чи що?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 14:16

  flyman написав:
  Hotab написав:

є морське право, є міжнародне, їх де залапали?


Воно і називається «міжнародне морське право»
Порушено добуя і візочок
І не важливо «де?»
А ступінь вини кожного зʼясують. Матросік не міг не знати що йде на російське судно (питання виключно моралі). А про вантаж і законність може і не знати.

що порушив матрос в нейтарльних водах?
правила безпеки при каботажі вантажів? чи що?

Мабуть кеп особисто перефарбовував розпізнавальні знаки, міняв прапор?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 14:26

  Hotab написав:Мабуть кеп особисто перефарбовував розпізнавальні знаки, міняв прапор?

всі 20 ? що з них є "злочинний наказ"?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 14:26

  Hotab написав:

є морське право, є міжнародне, їх де залапали?


Воно і називається «міжнародне морське право»
Порушено добуя і візочок
І не важливо «де?»
А ступінь вини кожного зʼясують. Матросік не міг не знати що йде на російське судно (питання виключно моралі). А про вантаж і законність може і не знати.


матросік 110% міг не значи кому належіть судно,
десь після 2001 року згідно з ISM code обов'язково треба було вказувати на "дошці оголошень" імя компанії овнера а тільки менеджера

тобто матросіка найняли на рейс в умовному Unicom Novorossivsk (саме ця компанія працює з танкерним флотом, який має відношення до російських судновласників)
Офіційно власником судна може бути Кіпрський овшор (або ,британська компанія, як було
у мене Antrak Express, там були переважно індуси(британські), 17-18 партнерів, які вклали свої гроші і купили 5 старих ро-ро (вкрадені судна з Балтійського і Чорноморскьго пароплавства), придбали судна десь у 1995-96роках по ціні 1,5-2,2млн дол, через 15 років продали на метелобрухт у Індію (моє судно за 7,2млн дол)
Після 2001 роки у Антрака не має суден у власності(індус Гані казав, що бути овнерами дофіга гемору, старе судно багато недоліків, треба вкладати кошти -а їм це не хочеться, тому перейшли на брокерьскі послуги)

Стосовно Російського тіневого флоту, там може бути декілька фірм прокладок (які офіційно в базі вважаються овнерами, і вони десь у Пирії, чи на Мальті, Кіпрі) при реєстрації судна
https://antrakexpress.com/contact-us/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B0%D0%B3

top 10 світових лідерів по догляду за судами (як на мене це перші -6, решта вже таке собі)Top 10 classification societies 2025

https://www.lloydslist.com/LL1155379/To ... eties-2025
