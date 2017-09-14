Додано: Чет 08 січ, 2026 15:51

Hotab написав: flyman написав: Hotab написав: Мабуть кеп особисто перефарбовував розпізнавальні знаки, міняв прапор? Мабуть кеп особисто перефарбовував розпізнавальні знаки, міняв прапор?

всі 20 ? що з них є "злочинний наказ"? всі 20 ? що з них є "злочинний наказ"?

На відміну від тебе, моряки вчили не лише як крутити гайки на двигуні, та паяти кабелі, а і міжнародне морське право. Тому мають міжнародну ліцензію моряка. І знають (зобовʼязані знати) що таке зміна розпізнавальних знаків і прапора під час походу.



всі 20 ?





Половина з них ще і не просто виконавці, а посадові особи які приймали рішення. На відміну від тебе,. Тому мають міжнародну ліцензію моряка. І знають (зобовʼязані знати) що таке зміна розпізнавальних знаків і прапора під час походу.Половина з них ще і не просто виконавці, а посадові особи які приймали рішення.

з точки зору виконання: підпадають під відповідальність -дві людини: 100% капітан, і 70% старпом, решта -не мають значення, це робочі руки (а голова: капітан, старпом), навіть механіки скажуть, що їм було не відомий напрямок(порт назначенія), побачили сніг і зрозуміли що рухаємось на північ.у мене в 2006р була така "сітуація" в порту Луанда(Ангола), прилетів з Братанії текнішн і намагався наладити гавернери (посмикали вперед-назад на якорі-каже, не виходить , треба вийти в море і дати повний хід на 3-4 години), почали вірати якір (на мостику я, старпом, і матрос-всі українці), решта 17 -з рф і 1 румун(третій помічник). Третий почув гуркіт брашпріля, прибіг на мостик і питає мене: Капітан, щось помінялось? на який порт готувати судові документи? Кажу-порт ОдесаРумун здивований, яка Одеса? судно працює на Південну Євпопу-Західну Африку.Кажу йому, що колишній власник судна ЧМП(Україна), я отримав секретний наказ від Ющенко пригнати судно додому, за це мені дадуть Героя України. (Кажу з серьозним обличчам, всі на мостику тримаються що не реготати).Румун дуже наляканий, каже: капітане, не робіть цього, це піратство, нас всіх посадять у тюрьму. Так ти не з нами, тоді пригай за борт. Або давай так, пройдемо Босфор і потім я візьму трохи ближче до Констанци і там тебе здам на рейді.Ні каже, я краще тут "сходу на берег", якой схожу, тут вода 38с, пригай , допливеш самі, до берега 150м.