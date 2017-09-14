як вам вдалось не помітити? Зміна прапора і маркування під час рейсу. Пряме порушення. Відповідь продіджі, що матрос не знає кінцевого власника не означає що матрос не знає ступінь законності його рейсів. Бо від екіпажу можуть вимагатись нестандартні дії. І матрос ще на землі повинен дати згоду, щоб не було нежданчиків у рейсі
стосовно матросів-я не згоден, вони не знають майже нічого. У агенстві матросу кажуть-летиш у Бразілію, там посадка на судно і всі (навіть я капітан, коли питаю про лінію-в агентстві могуть не знати) бо на автомобілівозі судно майже ніколі не повторює попередній рейс: може бути Японія-Китай-Європа, або на Персидській, чи Японія-Австралія, або Китай-Чили-США, або Китай-Японія-Мексика-США-Європа.
Вам і вашому екіпажу не треба нічого було знати , ви в білу працювали)) А якби вас підписали на інші задачі, то …
ЛАД написав:"Балтіка -це озеро", боевые действия там велись.
Германія вже була не в тому стані, субмаріни часто не виходили в море за відсутності пального і членів екіпажу. Балт флот всі "подвиги" здійснив з вересня 1944 по березень 1945. на думку міжнародних істориків військового флоту -флот ссср відіграв дуже незначно роль у ДСВ
Повторю, я не знаю морское право и никогда этим не интересовался. Соответственно, не знаю, является ли "Зміна прапора і маркування під час рейсу" нарушением. Сильно подозреваю, что вы знаете столько же, сколько я, т.е. ничего. Но почему-то уверенно утверждаете. Насчёт матроса я сослался на слова prodigy. Насколько в рейсе матрос может "проявлять характер" понятия не имею, но, думаю, очень слабо - капитан на судне царь и бог. Матрос не должен выполнять злочинний наказ, но не знаю, насколько приказы о "Зміна прапора і маркування під час рейсу" злочинні. Например, пытки и убийство гражданского или военнопленного це злочинні накази, которые солдат не должен выполнять, а вот задержать гражданского, возможно, и незаконно, но не является злочинним наказом, который солдат не должен выполнить. И я задавал вопрос о законности блокады Венесуэлы, с которой США не находятся в состоянии войны. Если это незаконно, то незаконны, на мой взгляд, и все последующие действия США. Возможно, не прав. Ещё раз, с морским правом совершенно не знаком.
Hotab написав:Вам і вашому екіпажу не треба нічого було знати , ви в білу працювали))
Ген.Прокурор США в своем посте
Today the United States executed a seizure warrant for the BELLA 1, a crude oil tanker responsible for transporting sanctioned oil from Venezuela and Iran. The BELLA 1 was previously designated by OFAC for its role in a sanctions evasion network responsible for supporting foreign terrorist organizations. Despite frantic efforts to avoid apprehension, including fleeing from the @USCG , the BELLA 1 was safely apprehended this morning. As a consequence of failing to obey the Coast Guard’s orders, members of this vessel are under full investigation and criminal charges will be pursued against all culpable actors. The Department of Justice is monitoring several other vessels for similar enforcement action—anyone on any vessel who fails to obey instructions of the Coast Guard or other federal officials will be investigated and prosecuted to the fullest extent of the law. Today’s seizure was the result of dedicated work and outstanding collaboration between the Department of Justice, including attorneys from the National Security Division, Criminal Division, and U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia, the Department of War, the Department of Homeland Security, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard.
переклад: Сьогодні Сполучені Штати виконали ордер на арешт танкера BELLA 1, який перевозив нафту з Венесуели та Ірану, що підпадає під санкції. Танкер BELLA 1 був раніше внесений до списку OFAC за участь у мережі ухилення від санкцій, відповідальній за підтримку іноземних терористичних організацій. Незважаючи на відчайдушні спроби уникнути затримання, включаючи втечу від @USCG , танкер BELLA 1 був безпечно затриманий сьогодні вранці. Внаслідок невиконання наказів Берегової охорони, члени екіпажу цього судна перебувають під повним розслідуванням, а проти всіх винних осіб буде порушено кримінальні справи. Міністерство юстиції стежить за кількома іншими суднами з метою вжиття подібних заходів — будь-хто на будь-якому судні, хто не виконує вказівок Берегової охорони або інших федеральних чиновників, буде розслідуваний і притягнутий до відповідальності в повному обсязі, передбаченому законом. Сьогоднішнє затримання стало результатом цілеспрямованої роботи та видатної співпраці між Міністерством юстиції, включаючи адвокатів з Відділу національної безпеки, Кримінального відділу та Прокуратури округу Колумбія, Міністерством оборони, Міністерством внутрішньої безпеки, Федеральним бюро розслідувань, Службою внутрішньої безпеки та Береговою охороною США.
prodigy написав:........ для бізнеса затримка навіть на добу, це втрата фрахта (сума від 25к до 80к дол) ............... припускаю, що якщо овнеру кажуть , що танкер буде возити підсанкційну нафту, то він вимає премії-тобто фрахтова ставка може сягати і 120-130к на день. 72 години затримки-це мінус 300к профіту, це все зменьшує прибутки російської федерації від торгівлі нафтою
Спасибо, это понятно. Но то, что произошло в результате, обойдётся гораздо дороже, чем простой в несколько суток.
международное морское право и закони США -могуть частково співпадати, а могуть і відрізнятися, для знання законів США треба мати на борту декілька томів актів(законів і підзаконних актів), як правило капітани дивляться що на судні мали Last Edition бо читати по 600 сторінок кожного тому немає ні часу не бажання (навіть сьогодні на пенсії)
The White House clarified that after the execution of the warrant for the arrest of the vessel, its crew is subject to criminal prosecution for violating federal law and may be transported to the United States for proceedings – if necessary. The administration emphasized that it will strictly ensure compliance with the sanctions policy.
“The vessel had a legal warrant for arrest. This means that the crew is subject to criminal prosecution for any relevant violation of federal law, and, if necessary, they will be brought to the United States for such prosecution,” White House spokeswoman Caroline Levitt emphasized.