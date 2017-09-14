RSS
  #<1 ... 16399164001640116402
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:57

  pesikot написав:budivelnik
Вже дізнались куди аналоговнетним арєшніком вгатили ? ...

+/- десятки км

PS. Хоча, нещодавно по нам балістикой гатили, то влучили по гаражному кооперативу.

не иначе как в этом кооперативе был штаб Азова или скрывался сам Ярош)))
судя по Герасимову (и ЛАДу) :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14256
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:44

  Schmit написав:
  pesikot написав:

Якщо вірити заявленим на марахвонах темпам виробництва фламінгів то у нас вже їх під 1к. Може настав час їх показати, чи ще ні?


Може настав час тобі перестати брехати та маніпулювати ?
Чи це у тебе не на часі ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13074
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:48

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:

Якщо вірити заявленим на марахвонах темпам виробництва фламінгів то у нас вже їх під 1к. Може настав час їх показати, чи ще ні?


Може настав час тобі перестати брехати та маніпулювати ?
Чи це у тебе не на часі ? ))

бабло
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 23.05.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:19

  Hotab написав:Не підписували
Але в контексті обговорюваних дій в цьому нема необхідності.
Затримку і огляд stateless суден вони проводять в рамках customary international law (general practice accepted as law)

Стало быть речь идет не договорном праве, а об обычном международном праве. Тут вспоминается, что США не подписали Римский статут. Любобытно, это в рамках customary international law США объявили о санкциях в отношении сотрудников МУС ? )
tumos
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:33

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:

Якщо вірити заявленим на марахвонах темпам виробництва фламінгів то у нас вже їх під 1к. Може настав час їх показати, чи ще ні?


Може настав час тобі перестати брехати та маніпулювати ?
Чи це у тебе не на часі ? ))

Компанія Fire Point, розробник крилатої ракети «Фламінго», наразі виготовляє 50 ракет щомісяця...

... але до жовтня виробники сподіваються збільшити потужність до семи на день.

Інформація всього лиш на кінець літа 2025, а з голови незламників вже вилетіла. Даремно я дивувався, як потужники миттєо забули про втрачений квітневий шанс на порятунок держави.
Schmit
 
Повідомлень: 5352
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:39

ЛАД

Напомню, что разговор начался именно


Та розмова тут почалась 24 лютого 22 року і охоплює різноманітні теми і підтеми. Кожен включається в неї там де вважає потрібним і виходить з неї де хоче.
Але ок, якщо мені не можна було коментувати саме ту частину «вашої» розмови на тему «які США негідники» , яку я хотів (арешт суден), то я можу і не казати нічого))
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17552
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
