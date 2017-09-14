не иначе как в этом кооперативе был штаб Азова или скрывался сам Ярош)))
судя по Герасимову (и ЛАДу)
|
|
|
Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:57
Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:44
Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:48
Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:19
Стало быть речь идет не договорном праве, а об обычном международном праве. Тут вспоминается, что США не подписали Римский статут. Любобытно, это в рамках customary international law США объявили о санкциях в отношении сотрудников МУС ? )
Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:33
Інформація всього лиш на кінець літа 2025, а з голови незламників вже вилетіла. Даремно я дивувався, як потужники миттєо забули про втрачений квітневий шанс на порятунок держави.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:39
ЛАД
Та розмова тут почалась 24 лютого 22 року і охоплює різноманітні теми і підтеми. Кожен включається в неї там де вважає потрібним і виходить з неї де хоче.
Але ок, якщо мені не можна було коментувати саме ту частину «вашої» розмови на тему «які США негідники» , яку я хотів (арешт суден), то я можу і не казати нічого))
Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:11
Венесуэла запустила неожиданный сценарий для многих, кто ждал не ясно на каком основании абсолютно согласованных с международным законодательством и другими странами действий от Вашингтона. Но при этом эти недоюристы применяют двойные стандарты, игнорируя грубейшее нарушение путинским кремлем международное законодательство, российское законодательство, заповеди божьи и классические человеческие ценности. Законодательство мирного времени нельзя применять к военному времени и в отношении преступного агрессора, чтобы он там себе не придумывал и не рассказывал россиянам.
росия нуждается в Горбачеве 2.0, но мир не хочет ждать 2-3 года наблюдая геноцид Украины. Поэтому рассмотрим что может ускорить приход Горбачева 2.0
Синтез: что действительно ускоряет приход Горбачева 2.0 в кремле?
Это будет наложение нескольких триггеров из разных сфер в сжатый промежуток времени (3-6 месяцев). Например:
- Технологический шок (московский блэкаут + коллапс логистики лекарств и не только инсулина).
- Элитный шок (смерть или арест ещё одного высокопоставленного силовика или топ-менеджера на фоне слухов о заговоре).
- Внешнеполитический шок (резкое ужесточение позиции Китая и публичная, унизительная риторика Трампа).
В такой «идеальной буре» российские элиты не просто задумаются о переменах — они начнут в панике искать спасителя. Им понадобится человек, который:
- Легитимен для системы (из СБ, ФСБ, правительства).
- Может договориться с Западом о снятии санкций.
- Может гарантировать личную безопасность и сохранность активов тем, кто его поддержит.
- Обладает политической волей, чтобы объявить «войну проигранной ради спасения России».
Кто может стать таким кандидатом на роль Горбачева 2.0.? Патрушев? Медведев? А может Миллер, глава Газпрома?
Самое приятное, что процесс уже идёт. Громкий старт этого процесса недавно запущен, а этапы эрозии кремлевского режима уже наблюдаются явно и их сложно скрыть. Вопрос лишь в том, какая комбинация событий станет критической массой, после которой система перестанет быть управляемой в старом ключе и потребует «аварийного перезапуска» в лице прагматика-технократа, отмывающего систему от самой разрушительной части её наследия — войны.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:23
Товарищ Буратино восхитительно троллит софорумчан и просто читателей находящихся в стадии жесточайшей обскурации
Даже я бы так не смог, не говоря уже о флер и будильнике
Снимаю шляпу
Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Грошей насиплють. Куди ставати в чергу?
❗️США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 мільярдів, — The Telegraph
Ці гроші будуть залучені протягом десятиліття для відбудови України та поштовху до її економіки.
Підписання станеться за участі Зеленського і Трампа у Давосі.
🇺🇦Реальна Війна | Підписатись
Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:35
А Трамп знает ?
В любом случае только после полного принятия 28 пунктов, и в пакете с дерогулизацией страны иначе все в трубу выйдет
|