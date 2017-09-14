русоматросо облікоморалє
Додано: Суб 10 січ, 2026 11:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Наразі українська сторона прагне отримати консульський доступ до українців, яких американці затримали на російському танкері. "Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували Держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян", – зазначила пані посол України в США Ольга Стефанішина.
За нашою інформацією, це громадяни України – вихідці з Криму.
Раніше газета The New York Times писала, що більшість членів екіпажу танкера є громадянами Росії, Індії та України. Трамп звільнив двох росіян, які були на борту танкера Як повідомило "Суспільне", серед членів екіпажу судна було 17 українців. Раніше російський телеканал "РенТВ" заявляв, що на борту перебувають 20 українців, шість громадян Грузії та двоє росіян.
Водночас міністерство закордонних справ Росії у п'ятницю повідомило, що президент США Дональд Трамп вирішив звільнити двох громадян Росії зі складу екіпажу судна Marinera. "Ми вітаємо це рішення та висловлюємо вдячність керівництву США", – заявила представниця російського відомства Марія Захарова.
За даними медіа, танкер Marinera пов’язаний з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором та колишнім депутатом від забороненої "ОПЗЖ" Віктором Баранським.
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:16
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
шо це за лайно " громадяни України – вихідці з Криму"???
Вже 12 років минуло після окупації
замість мінування чонгару рогульський режим створив якнайзручніші умови щоб сепарська сволота могла їздити до Херсона за євробезвізпаспортами. і зараз пилинки з них здувають
бо самі такі
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:26
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
за цими паспортами що їм в Херсоні роздавали, вони ще в раду рабіновічів та поросюків по приколу наобирають. путін прослідкує щоб права "українців" були дотримані
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:37
В Гуантанамо таких хитродупих "українців"
ніякої консульської підтримки
СБУ сфабрикувати проти них участь у тероризмі, хізбут-тахрир якийсь, передати до ЦРУ
могли по-чесному як росіяни оформитися, з їх закордонпаспортами
Так ні, вирішили по-хитрому, і підставили Україну
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:37
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:57
