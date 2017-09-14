RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:03

  fler написав:Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.

Це де, у Миколаєві? Там немає лівий/правий берег, або це вже Варварівка.
Як там потужні генератори себе почувають?
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:06

  Hotab написав:
  fler написав:Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.


Тре у Бандерлога питати про «сухий душ» і вологі серветки. 😅
Аналогічно по воді. Світло і опалення є. По графіку)

Поскаржилась на форумі і через 10 хвилин вмикнули воду і опалення.
А деякі тут кажуть, що наш форум мало хто читає..;)))
fler
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:08

  Water написав:
  fler написав:Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.

Це де, у Миколаєві? Там немає лівий/правий берег, або це вже Варварівка.
Як там потужні генератори себе почувають?

Дякую, Ватер, за небайдужість)))
Звісно це про Київ.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:08

Ідоли падуть

Ідоли падуть
І навіть в тих країнах , де пропаганда вішпє локшину про "еуропейськість" її аудиторії
Зображення
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:11

fler

мешкаючи на ЛБ дуже необачно топити за продовження війни
одного ранку просинаєтесь - а мостів нема
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:12

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.


Тре у Бандерлога питати про «сухий душ» і вологі серветки. 😅
Аналогічно по воді. Світло і опалення є. По графіку)

Поскаржилась на форумі і через 10 хвилин вмикнули воду і опалення.
А деякі тут кажуть, що наш форум мало хто читає..;)))

Ось вона, патужність форуму ))
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:14

  fox767676 написав:Ідоли падуть
І навіть в тих країнах , де пропаганда вішпє локшину про "еуропейськість" її аудиторії
Зображення

Тільки ідоли падають там, де немає европейкості

Що, ти вже за Іран не топиш ?
Перевзувся в стрибку ? ))
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Не твоє собаче діло, як саме )
Це моє діло
А ти вбиваєшь клин між цивільними і військовими, свідомо, щоб допомоги не було для ЗСУ.

Я вбиваю клин? А може це ухилянти трохи підохуїли. Сховалися за бумажками і розказують, як треба Батьківщину любити.
Чи може я маю тобі в ноги кланятися, щоб ти задонатив 5 гривень на дрон?
Не маю, бо як я піду, то прийдуть до тебе буряти...
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:20

  fox767676 написав:fler

мешкаючи на ЛБ дуже необачно топити за продовження війни
одного ранку просинаєтесь - а мостів нема

Звідки такі фантазії? Написала ж "правий берег". Мало того, що ЛБ придумав, то ще й продовження війни сюди якось причепив)))
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:24

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Не твоє собаче діло, як саме )
Це моє діло
А ти вбиваєшь клин між цивільними і військовими, свідомо, щоб допомоги не було для ЗСУ.

Я вбиваю клин? А може це ухилянти трохи підохуїли. Сховалися за бумажками і розказують, як треба Батьківщину любити.
Чи може я маю тобі в ноги кланятися, щоб ти задонатив 5 гривень на дрон?
Не маю, бо як я піду, то прийдуть до тебе буряти...

Я тобі написав, попустись ...

Не в ту сторону ти свою лють направляєшь

Якщо ти не розумієшь, який клин ти вбиваєшь, а тобі про це не тільки я писав, то перечитай, для повного розуміння

PS. І не лякай мене бурятами, вони вже приходили.
