С начала января минимум 16 танкеров вышли из венесуэльских портов после захвата Мадуро, пытаясь уйти "в тёмном режиме" (AIS выключен, ложные позиций, ложные флаги).
Из них 5 уже захвачено США. 4 загруженных танкера вернулись 9–10 января. Остальные 7 США ищут через спутники. дроны, авиацию.
Результат - Венесуэла сейчас практически не может торговать нефтью в значимых объёмах. Экспорт почти на нуле. Экономика Венесуэлы на грани: нефть — 40%+ доходов бюджета, без экспорта — гуманитарный кризис, нет зарплаты бюджетникам и солдатам. Военная операция не нужна, Трамп верно определил, куда больнее надавить.
Но это ни разу не нарушение "международных правил", и не агрессия. Исключительно "сила права", по которой живут передовые государства.
Да как бы "проверенные" источники тоже не дают внятных ответов. К примеру все тот же танкер Bella 1. Контекст сообщений, что он перевозит нефть из Венесуэлы. А почему не с точностью до наоборот ? ВВоз легкой иранской нефти для смешивания с тяжелой венесуэльской ,